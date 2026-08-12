Nike Air Max 1 sneakers: beweeg in alle vrijheid
Toen we in 1987 onze Nike Air Max 1 sneakers lanceerden, waren dit de allereerste schoenen met een air unit die zichtbaar was aan de buitenkant. Vanaf dat moment heeft het model de lat hoog gelegd voor comfortabele schoenen die je support en vertrouwen geven. Je hoeft onze revolutionaire demping maar één keer zelf te voelen om te begrijpen waarom ze zo populair zijn.
Iconisch ontwerp
Met de Nike Air Max 1 maakte ontwerper Tinker Hatfield een van onze meest iconische schoenontwerpen. Hij vond inspiratie in een onverwachte bron: het binnenstebuiten gekeerde ontwerp van het Centre Pompidou in Parijs. Hatfield wilde de baanbrekende technologie van de Nike Air unit een zichtbaar onderdeel van de schoen maken. Zo kwam hij op het idee om de Nike Air unit op een prominente plek aan de buitenkant van het ontwerp te plaatsen. Het Nike Air lab wist een baanbrekende technologie te ontwikkelen waarmee het mogelijk werd een deel van de tussenzool weg te snijden en zo de Air unit zichtbaar te maken. Deze unieke eigenschap vormt nog steeds het hart van het concept.
Alsof je op wolken loopt
De air unit in Nike Air Max 1 schoenen is makkelijk te zien door het capsulevormige venster aan de zijkant. De unit werkt als een kleine trampoline die terugveert als je er druk op uitoefent met je hiel. Dat maakt elke stap comfortabel, of je nu wandelt of sprint. De unit absorbeert de schok van elke beweging. Dit beschermt je gewrichten en spieren, zodat je verder kunt lopen en alles kunt geven. De combinatie met onze lichte schuimrubberen tussenzolen zorgt voor extra demping.
Klassiek design en stevige grip
De air unit is niet de enige technologie die ervoor zorgt dat de Air Max 1 sneakers opvallen. De schoenen zitten vol slimme functies die je in beweging houden. Denk aan rubberen buitenzolen met een wafelstructuur voor grip en stabiliteit. En gewatteerde, laag uitgesneden kragen die net zo stijlvol als comfortabel zijn. Op zoek naar een sneaker die bij je stijl past? Duik in de nieuwste ontwerpen. Je vindt er klassieke designs, getextureerde panelen en contrasterende prints voor een frisse vibe. En welk paar je ook kiest, de iconische Nike Swoosh hoort erbij.
Een sneaker voor alle leeftijden
Wij geloven dat innovatieve technologie voor iedereen is, dus ook voor de jongste atleten. Daarom zijn Nike Air Max 1 sneakers verkrijgbaar in maten voor junioren, van peuters tot tieners. Als je voor jongere kinderen shopt, kijk dan naar modellen met Nike EasyOn. Hiermee kunnen schoenen extra makkelijk aan- en uitgetrokken worden. De schoenen hebben een klassieke look met veters, maar met de klittenband kunnen ze hun schoenen snel los- en vastmaken. Flex-groeven in de zolen ondersteunen de natuurlijke beweging van de voet, zodat ze eindeloos kunnen spelen.
Op weg naar een afvalvrije toekomst
De planeet helpen is een teamprestatie. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en shop je Air Max 1 sneakers met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de schoenen hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden. Bovendien maken we sinds 2008 al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri met minstens 25% productieafval.