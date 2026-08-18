Til je stijl naar een hoger niveau met Nike Air Max 270
Geïnspireerd op twee iconische modellen (de Air Max 180 en Air Max 93) gaat de Nike Air Max 270 nog een stap verder: het luchtkussen in deze schoen is 270 graden zichtbaar. Deze sneaker maakt van Air een lifestyle –een sportieve performance-schoen die ook perfect is om hele dagen te dragen. De combinatie van een grote Max Air unit en de dual-density foamzool is gemaakt voor mensen on the move.
Boven het Max Air gedeelte is deze schoen superzacht en flexibel. De Air Max 270 geeft steun en ventilatie waar je die nodig hebt. Door de asymmetrische veters blijft de Air Max 270 extra goed op z'n plek. Kies een van de vele kleurencombinaties met opvallende Max Air unit om je streetwear-outfits af te maken.
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