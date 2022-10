Verminder het risico op het hardloopgerelateerde blessures

Het is één ding om de schoen door hardlopers te laten testen in een laboratorium, maar het is heel wat anders om ze door honderden hardlopers te laten testen tijdens een gecontroleerd wetenschappelijk onderzoek. Elke keer als we nieuwe schoenen van Project: Run Fearless uitbrengen, geven we de opdracht tot een onafhankelijk onderzoek om te zien of ze daadwerkelijk helpen bij het verminderen van hardloopblessures. De resultaten van ons meest recente onderzoek laten zien dat we op de goede weg zijn: ze wezen uit* dat de Nike ZoomX Invincible Run en de Nike React Infinity Run 2 blessures in dezelfde mate verminderen als de Nike React Infinity Run, die, zoals een ander onderzoek uitwees, het blessurepercentage met 52% vermindert ten opzichte van de Nike Air Zoom Structure 22, onze traditionele bewegingsgecontroleerde schoen.