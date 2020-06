Bereik de perfecte hardloophouding

Heb je een schoen gevonden die werkt voor jou, blijf daar dan bij. "Werkt iets goed, verander het dan niet", zegt Kate VanDamme, fysiotherapeut en klinisch specialist orthopedie bij het NYU Langone Health Sports Performance Center. "Als een hardloper tevreden is met zijn huidige schoen, pushen we niet om te switchen naar een andere schoen omdat die uit onze tests naar voren komt als match", zegt ze. "Als je dat wel doet, kun je de hardloper uit zijn flow halen." Bovendien, voegt VanDamme toe, als een schoen goed aanvoelt, dan is dat een indicatie dat die je anatomie en hardlooptechniek ondersteunt. Een schoenkeuze die alleen gebaseerd is op mechanische tests maakt ook weinig verschil in het aantal blessures, zo blijkt uit een analyse van een aantal onderzoeken gepubliceerd in het Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy.



07. Loop niet op versleten schoenen



Koop nieuwe schoenen als je ziet dat je oude paar begint te verslijten (de hak is niet meer recht of het profiel is ervan afgesleten) of als ze niet meer comfortabel zitten. "Een schoen is eigenlijk net een spier", zegt Ian Klein, specialist in bewegingsfysiologie, cross-training en blessurepreventie aan de universiteit van Ohio. "Als een spier vermoeid raakt, vervult die zijn taak niet meer. Als een schoen uitgeput is, of versleten, raakt die zijn structurele integriteit kwijt en doet hij niet meer wat hij moet doen." Of dat nu gaat om het opvangen van de impact van die 150 km die je deze maand wilde hardlopen, of om comfort bieden bij dat ene rondje door de buurt.