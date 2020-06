Hoe pronatie invloed heeft op je hardloopstijl

Pronatie is niet iets slechts; iedereen heeft er een bepaalde hoeveelheid van nodig. Wanneer iemand rent, buigt de voet met iedere stap van nature naar binnen in een geproneerde positie. Wanneer het de grond van zich wegduwt, buigt de voet naar buiten in een gesupineerde positie, vertelt Kate VanDamme, een fysiotherapeut en klinisch specialist orthopedie bij NYU Langone Health Sports Performance Center. Door deze natuurlijke wisseling blijven we licht op onze voeten staan, waardoor we over ongelijk terrein kunnen lopen, zegt Lee Welch, een fysiotherapeut die is gespecialiseerd in lichte blessures bij hardlopers en mede-eigenaar van The Running PTs. Volgens hem is het belangrijkste dat "het een manier is voor je lichaam om kracht te absorberen, zodat je niet geblesseerd raakt."



En bij het hardlopen is er veel van die impact. Bij elke voetlanding komt er een kracht vrij die zes keer zo groot is als je lichaamsgewicht. Onder- of overpronatie kan je lichaam in de weg zitten bij de optimale distributie van die kracht en dat kan leiden tot een groot aantal blessures.



Als je voet bijvoorbeeld naar binnen valt, roteren je boven- en onderbeen van binnen ook meer, zegt Welch. De instabiliteit die dat creëert in de botten van je grote teen of je eerste middenvoetsbeen, kan leiden tot fasciitis plantaris, IT-bandfrictie, piriformis syndroom, kniepijn of klachten aan het scheenbeen, zegt hij.