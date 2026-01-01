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Nike City Centre Salt Lake

Nike City Centre Salt Lake

Shop No C-008 & C-010 Ground Floor,

City Centre, DC Block,

Salt Lake, Sector 1

Kolkata, West Bengal, 700064, IN

Open • Closes at 21:00
Nike Grand Hotel

Nike Grand Hotel

15/4 J.L Nehru Road, Grand Hotel Arcade

Kolkata, West Bengal, 700013, IN

Open • Closes at 21:30
Nike Quest Mall Kolkata

Nike Quest Mall Kolkata

Shop no. 213, 2nd Floor, 33,

Syed Amir Ali Avenue, Quest Mall

Kolkata, West Bengal, 700017, IN

Open • Closes at 22:00
Nike Riverside Kolkata

Nike Riverside Kolkata

32, Jagat Banerjee Ghat Road, How- 02

Kolkata, West Bengal, 711102, IN

Open • Closes at 21:00
Nike South City Kolkata

Nike South City Kolkata

RJ Corp Limited, Shop No.-S-201

Second Floor, South City Mall 375

Prince Anwar Shah Road

Kolkata, West Bengal, 700068, IN

Open • Closes at 22:00
Nike Vega Mall Siliguri

Nike Vega Mall Siliguri

NIKE STORE, RJ CORP, VEGA CIRCLE

MALL SHOP NO.7, 1ST FLOOR, 3RD MILE

SEVOKE ROAD

Siliguri, West Bengal, 734001, IN

Open • Closes at 22:00