Zo style je een cargobroek

Van alle Y2K-modetrends die een comeback maken is de cargobroek ongetwijfeld een van de meest veelzijdige voor mannen en vrouwen.

Deze broeken met hun fraaie zakken en casual look variëren van opvallend en baggy tot aansluitend en sportief. Al deze variatie roept vaak vragen op over hoe je een cargobroek kunt stylen, wat je erbij draagt enzovoort.

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De hoofdregel om cargobroeken te stylen is dat je moet snappen dat een cargobroek in eerste instantie een functionele broek is, ongeacht of je hem om die reden draagt. Dat maakt het stylen best eenvoudig. Essentials zoals T-shirts, sweatshirts, jacks en oversized sweaters zijn goed te combineren met een cargobroek. Bij warm weer zijn cropped tops en tanktops ideaal.

Laat je voor een opvallendere look inspireren door de praktische kant van cargobroeken en combineer ze met meer functionele items zoals een technisch jack en tegen de zon beschermende accessoires zoals headgear en een zonnebril. Of kies voor een monochrome outfit of een look met kleurblokken in combinatie met een paar levendige kleuren zoals Bright Green, Pale Yellow, Tangerine en Lilac.

Nog meer impact creëer je door een cargobroek te combineren met onverwachte items zoals een bodysuit met diepe hals, kleurblokken en een halflange rits of een crossbodytas met ketting. Het resultaat voelt dan minder functioneel en meer modegericht aan.