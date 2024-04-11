Zo style je een cargobroek
Stylingtips
Kom maar op met al die zakken.
Van alle Y2K-modetrends die een comeback maken is de cargobroek ongetwijfeld een van de meest veelzijdige voor mannen en vrouwen.
Deze broeken met hun fraaie zakken en casual look variëren van opvallend en baggy tot aansluitend en sportief. Al deze variatie roept vaak vragen op over hoe je een cargobroek kunt stylen, wat je erbij draagt enzovoort.
(Gerelateerd: 8 zomerse outfitideeën voor dames van Nike)
De hoofdregel om cargobroeken te stylen is dat je moet snappen dat een cargobroek in eerste instantie een functionele broek is, ongeacht of je hem om die reden draagt. Dat maakt het stylen best eenvoudig. Essentials zoals T-shirts, sweatshirts, jacks en oversized sweaters zijn goed te combineren met een cargobroek. Bij warm weer zijn cropped tops en tanktops ideaal.
Laat je voor een opvallendere look inspireren door de praktische kant van cargobroeken en combineer ze met meer functionele items zoals een technisch jack en tegen de zon beschermende accessoires zoals headgear en een zonnebril. Of kies voor een monochrome outfit of een look met kleurblokken in combinatie met een paar levendige kleuren zoals Bright Green, Pale Yellow, Tangerine en Lilac.
Nog meer impact creëer je door een cargobroek te combineren met onverwachte items zoals een bodysuit met diepe hals, kleurblokken en een halflange rits of een crossbodytas met ketting. Het resultaat voelt dan minder functioneel en meer modegericht aan.
Er zijn uiteraard speciale schoenen die je voor een heel stijlvol effect kunt dragen met een cargobroek. Nieuwe Nike schoenen zijn een must: van kleurrijke trailrunners tot puur witte sneakers en iconische schoenen zoals een Air Jordan, Air Force 1 of Air Max. Flexibele, ventilerende skateschoenen zijn een andere relaxte keuze om een outfit met cargobroek een zorgeloze look te geven.
Of je nu op zoek bent naar nieuwe inspiratie voor je favoriete cargobroek of zo'n broek met veel zakken wilt uitproberen, scrol dan verder door zeven outfitideeën voor cargobroeken die je allemaal het hele jaar door kunt dragen.
7 outfits met cargobroek om het hele jaar door te dragen
1. Sportief en chic met een beetje groen
Een outfit met een groene cargobroek klinkt vrij eenvoudig. Je kent het wel: een cargobroek in Fatigue Green met een eenvoudig T-shirt en klassieke witte sneakers.
In plaats van te kiezen voor het bekende, kun je kiezen voor iets opvallenders met heldere, energieke kleuren zoals groen en geel van top tot teen. Een ruimvallende cargobroek met een relaxte pasvorm is perfect om opvallende kleuren af te zwakken, terwijl een nauwsluitende top zoals een sport-bh of tanktop zorgt voor een evenwichtig volume. Om de look af te maken kun je een licht bomberjack overwegen en je palet een nog grotere boost geven met even kleurrijke accessoires zoals een draagtas en sneakers met kleurblokken.
2. Cargobroeken met klasse
Een klassieke cargobroek is relaxt, comfortabel en voorzien van veel zakken. Overweeg lagen als je graag meer uitstraling wilt. Hou je aan de klassieke look en combineer de broek met een tanktop in neutrale kleuren. Rond het geheel af met een niet dichtgeknoopte, lekker luchtige oxford met korte mouwen voor een chille look.
Een Air Jordan 1 Mid SE Craft in een complementaire kleur zorgt voor samenhang en voegt iets cools toe. Kies als accessoire een zonnebril met een klein montuur in een bijpassende kleur om de look tot één geheel te maken.
3. Ruimvallend maar gestroomlijnd
Een outfit met zwarte cargobroek is erg veelzijdig, vooral als je kiest voor een broek met wijde pijpen en een hoge taille. Nog beter wordt het als zo'n broek veters bij de pijpopeningen heeft om je zoom te customizen (d.w.z. je draagt de broek los of strak om je schoenen goed uit te laten komen).
Combineer de broek met een technisch ripstop jack met veel zakken om de functionele look te benadrukken. Draag het jouwe over een cropped T-shirt met rechte pasvorm voor een nog opvallender effect. Een kleurrijke sneaker, zoals de Nike Air Max 97 By You, versterkt het nostalgische thema, terwijl een nylon crossbody tas zorgt voor een sportief-luxueus tintje.
4. Klassiek, comfortabel en cool
Of het nu is voor de weekends of om van huis uit te werken, je zit altijd goed met een groene functionele cargobroek van ripstop nylon. Een grijze hoodie houdt alles comfortabel en klassiek, terwijl gewatteerde huissokken zorgen voor een nog zachter gevoel om je totaal te ontspannen. Moet je je huis uit om iets te eten af te halen? Doe een paar comfortabele schoenen aan, zoals fris witte hardloopsneakers. Een stalen pilotenbril zorgt voor een tijdloze, gepolijste afwerking.
5. Pas de pasvorm aan met de tailleband
Op elkaar afgestemde items (in dit geval de korte rits en de broek) maken het leven zoveel gemakkelijker. Dat bereik je heel simpel met elk van je favoriete cargobroeken. Kleurblokken zijn de ultieme manier om je vrije tijd meer stijl te geven, vooral wanneer een interessante basislaag (zoals een bodysuit met diepe hals) onderdeel is van je look.
Laten we ook niet vergeten dat deze specifieke cargobroek een elastische tailleband met trekkoord heeft zodat je de pasvorm strakker of losser kunt maken. Eenvoudige accessoires zoals Nike Air Force 1 '07 sneakers en een gestroomlijnde zwarte zonnebril maken deze look helemaal af.
6. Aanpasbare cargobroek: twee looks in één
Neutrale, op de skatecultuur geïnspireerde extra's zorgen voor een strakke look, ongeacht of je ze op een rustige zaterdag in de stad draagt of je je wilt uitleven op een skatebaan. En het beste van alles? Je kunt de pijpen losmaken als je je cargobroek wilt veranderen in shorts. Overweeg items zoals een wit T-shirt met lange mouwen, crew sokken, sneakers van suède en canvas en een honkbalpet.
7. Pas de verhoudingen aan
Val op in een cargobroek met wijde pijpen. Neutrale items zoals een oversized T-shirt en high-top sneakers vestigen alle aandacht op de broek, maar op een subtiele manier. Met een heuptas behoud je de functionele look en hou je je handen vrij voor activiteiten buitenshuis, wat op-en-top functioneel is. Tip voor je outfit: kies oversized kleding voor een frisser effect.
Tekst: Laura Lajiness Kaupke