Shop deze monochrome outfitideeën van Nike

Met monochromatische looks maak je moeiteloos een statement. Of je nu haast hebt of zoveel mogelijk van je kleding onderling wilt kunnen combineren, door stukken uit dezelfde kleurfamilie bij elkaar te zoeken, kun je heel eenvoudig spelen met verschillende aspecten, zoals textuur of pasvorm.

Nike heeft een ruim assortiment kledingstukken dat je kunt combineren, mixen en matchen tot uiteenlopende monochrome outfits voor een stijlvolle, ongedwongen look tijdens je spinningles of op kantoor.

Hieronder zie je hoe je de look kunt samenstellen met een aantal Nike essentials.