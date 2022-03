Als het buiten kil is en je een activiteit met een lage intensiteit uitvoert – bijvoorbeeld een wandeling – kies dan een regenjack dat zowel waterbestendig als geïsoleerd is, zodat je droog en warm blijft. Voor een langdurige training of een buitentraining met hoge intensiteit, zoals een Fartlek of een duurloop, kun je het beste lichte laagjes dragen om te voorkomen dat je oververhit raakt.

"Als het buiten koud of guur is, heb je het meest aan een buitenlaag die waterbestendig is. Waterbestendig, niet waterdicht, omdat een waterbestendige buitenlaag ventilatie biedt", legt coach Bennett uit.

De regenbestendige hardloopjacks van Nike zijn gemaakt om de regen buiten en de warmte binnen te houden. Sommige stijlen zijn voorzien van ventilatieopeningen om de luchtstroom en ventilatie te verbeteren als je het te warm krijgt. Kies hiervoor als je van plan bent er echt voor te gaan tijdens je run. "Als het koud is en je een lange duurloop doet – van bijvoorbeeld meer dan 2 uur – dan kun je ook een waterdicht jack overwegen. Het belangrijkste verschil tussen een waterbestendige en een waterdichte buitenlaag, naast de woorden 'bestendig' en 'dicht', is dat de warmte die je produceert soms geen uitweg heeft in een waterdichte jas", zegt Coach Bennett.

Of je nu 's morgens of 's avonds op pad gaat – kies als het regent voor een kleurrijk en reflecterend jack om zichtbaar te blijven voor auto's of andere mensen die je buiten tegenkomt.