Wat te dragen in de regen
Stylingtips
Hou regenlaarzen en paraplu bij de hand. En duik in deze stortvloed van Nike regenkleding.
Het is verleidelijk om lekker in bed te blijven als het buiten regent. Maar heb je verplichtingen buiten de deur — je moet naar kantoor, of er zijn boodschappen die niet kunnen wachten — dan wil je wel een leuke outfit paraat hebben voor regenachtige dagen.
Het maakt niet uit wat jouw reden is om naar buiten te gaan. Als je regenkleding uitkiest, dan is je belangrijkste doel natuurlijk: droog blijven. Want je wilt niet plakkerig en doorweekt op je bestemming aankomen, hoe cool of chic je outfit verder ook is. Waterdichte of waterbestendige kleding en schoenen hoeven gelukkig niet alleen maar praktisch te zijn. Ze geven je ook de kans om iets te kiezen in jouw persoonlijke stijl. Dat is wel een leuke bonus als je op zoek bent naar regenkleding.
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Tips voor in de regen: 5 leuke essentials
1. Regenjacks
Als er slecht weer op komst is, zul je je in ieder geval wapenen met een jack dat goed tegen de regen kan. Zeker als het weer flink uit de hand loopt met kans op plensbuien. Heb je geen paraplu, neem dan een regenjack met een diepe capuchon, zodat je gezicht minder gauw nat wordt. Details kunnen belangrijk zijn. De afgedichte naden en waterbestendige ritsen van het Nike ACG Storm-FIT 'Cascade Rains' jack zijn er bijvoorbeeld om je beter droog te houden.
2. Waterbestendige jacks en bodywarmers
Als zware buien uitblijven en het alleen wat miezerig is, dan heb je genoeg aan een waterbestendig jack om niets van je dag te hoeven missen. Als het motregent op de baan, biedt een golfjack uitkomst. Of kies een trailbodywarmer voor die mistige 5-kilometerloop door het bos. Voor regenachtige zomerdagen kun je het beste een jack kiezen dat licht en ventilerend is. Zorg er in ieder geval voor dat je voor de warme dagen een licht jack hebt en voor de winterse kou een lekker donsjack met Therma-FIT technologie om je warm te houden.
3. Trenchcoats
Als je al een goed regenjack in de kast hebt hangen, mis je misschien nog wel een trenchcoat. Hiermee maak je je outfit voor regenachtige dagen compleet. Veel trenchcoats hebben unieke designdetails die van je buitenkleding een fashionstatement kunnen maken. Als je een unieke toevoeging wilt voor buiten, kies dan bijvoorbeeld voor het Serena Williams Design Crew 3-in-1 jack (geïnspireerd op de vorm van een cape) of voor de strakke lijnen van de zwarte Nike Sportswear Storm-FIT ADV GORE-TEX parka. Een trenchcoat heeft bovendien een chique look en is daarom heel geschikt om mee naar je werk te gaan of naar formele gelegenheden.
4. Waterbestendige broeken en leggings
Op regenachtige dagen kan er modder tegen je enkels en kuiten opspatten, zeker als je buiten de gebaande paden loopt. Met de waterbestendige broeken van Nike hoef je je veel minder zorgen te maken over vuil op je kleding. Deze broeken beschermen je niet alleen tegen het vocht van buiten, maar zijn ook heel makkelijk schoon te vegen als er vuil op komt. En ben je bang dat de onderkant van je broek nat wordt in de plassen, kies dan een strak model of een broek met een aansluitende pasvorm rond de enkel.
5. Schoenen
Natuurlijk moet je een mooie regenoutfit niet laten vergallen door een paar natte voeten. Kies daarom voor schoenen waarmee je door de plassen kunt struinen zonder dat je sokken en tenen doorweekt raken. Gelukkig zijn er schoenen met een stevige zool en waterafstotend bovenwerk. Daarmee stap je steeds comfortabel door, wat de dag je ook mag brengen.
Tekst: Aemilia Madden