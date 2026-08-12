Nike ACG broeken en leggings: ga elke uitdaging met gemak aan
Wind en regen maken geen schijn van kans met een Nike ACG broek. Beklim je een berg of ren je door het park? Onze technologie helpt je op je best te presteren. Denk aan rekbare stof die meebeweegt, in combinatie met warmtevasthoudende vezels die je spieren warm houden. Op de koudste dagen kies je voor een broek met Nike Therma-FIT ADV technologie. Die combineert warmteregulerende stof met geavanceerde technieken om je warm te houden in koude omstandigheden. Denk daarbij aan getapete naden, rekbare mouwgaten en zachte fleece. Zo blijf je dus lekker warm zonder extra dikke kleding te hoeven dragen, en houdt niets je meer tegen om je doelen te behalen.
Je blijft ook droog tijdens een regenbui door te kiezen voor een ACG broek of legging met een waterafstotende afwerking. Modellen met ritszakken helpen om je spullen droog te houden. Elastische taillebanden sluiten comfortabel aan en beschermen je tegen binnendringend vocht als je beweegt. Bekijk daarnaast de stevige lussen aan de riem. Hier kun je een karabijnhaak aan vastmaken. Dan heb je alles bij je wat je nodig hebt voor je avontuur. Zoek je iets dat nog langer meegaat? Kies dan een broek met verstevigde patches op de knieën. Daarmee heb je extra weerstand tegen slijtage bij langdurig dragen. Je ziet de iconische Nike Swoosh terug in de hele collectie. Dit geeft je outfit een premium uitstraling. We hebben maten voor elke leeftijd, zodat iedereen mee kan op avontuur.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor Nike ACG broeken met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.