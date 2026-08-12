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ACG Broeken en tights

(24)
ACG 'High Stakes'
ACG 'High Stakes' Wandelbroek voor heren
Gerecyclede materialen
ACG 'High Stakes'
Wandelbroek voor heren
€ 114,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Damesbroek
Gerecyclede materialen
ACG Dolomiti
Damesbroek
€ 99,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers Afritsbare broek
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
Afritsbare broek
€ 164,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Broek voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Dolomiti
Broek voor heren
€ 99,99
Nike ACG 'Trailwind'
Nike ACG 'Trailwind' Storm-FIT ADV waterdichte herenbroek
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Trailwind'
Storm-FIT ADV waterdichte herenbroek
€ 139,99
Nike ACG 'Wolf Tree'
Nike ACG 'Wolf Tree' Herenbroek
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Wolf Tree'
Herenbroek
€ 124,99
Nike ACG 'Mystery Lights'
Nike ACG 'Mystery Lights' Storm-FIT ADV broek
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Mystery Lights'
Storm-FIT ADV broek
€ 449,99
ACG Tuff fleece
ACG Tuff fleece Broek
ACG Tuff fleece
Broek
€ 94,99
ACG Skull Peak
ACG Skull Peak Storm-FIT Dolomite broek
Gerecyclede materialen
ACG Skull Peak
Storm-FIT Dolomite broek
€ 399,99
ACG Dawn Range
ACG Dawn Range Dri-FIT hardloopbroek voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Dawn Range
Dri-FIT hardloopbroek voor heren
€ 104,99
Nike ACG 'Wolf Tree'
Nike ACG 'Wolf Tree' Damesbroek
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Wolf Tree'
Damesbroek
€ 124,99
Nike ACG 'Smith Summit'
Nike ACG 'Smith Summit' UV-beschermende waterafstotende broek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Smith Summit'
UV-beschermende waterafstotende broek voor heren
€ 194,99
ACG High Stakes
ACG High Stakes Wandelbroek voor dames
Gerecyclede materialen
ACG High Stakes
Wandelbroek voor dames
€ 114,99
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV broek
Gerecyclede materialen
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV broek
€ 249,99
Inter Milan 'Canwell Glacier' SE
Inter Milan 'Canwell Glacier' SE Nike ACG Therma-FIT ADV voetbalbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Inter Milan 'Canwell Glacier' SE
Nike ACG Therma-FIT ADV voetbalbroek voor heren
€ 179,99
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Halflange Dri-FIT ADV trailrunninglegging voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Lava Loops
Halflange Dri-FIT ADV trailrunninglegging voor heren
€ 84,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-trailrunninglegging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT 7/8-trailrunninglegging met hoge taille voor dames
€ 94,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trailrunning shorts met hoge taille voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike ACG
Dri-FIT Trailrunning shorts met hoge taille voor dames (10 cm)
€ 69,99
Nike ACG 'Lunar Ray'
Nike ACG 'Lunar Ray' Dri-FIT ADV Trail hardlooplegging voor heren
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Lunar Ray'
Dri-FIT ADV Trail hardlooplegging voor heren
€ 109,99
Nike Lunar Ray
Nike Lunar Ray Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Lunar Ray
Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren
€ 109,99
ACG 'Tuff Fleece'
ACG 'Tuff Fleece' Dri-FIT broek
Gerecyclede materialen
ACG 'Tuff Fleece'
Dri-FIT broek
€ 104,99
ACG Wolf Grid
ACG Wolf Grid Therma-FIT wandelbroek voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Wolf Grid
Therma-FIT wandelbroek voor heren
€ 89,99
Inter Milan 'Wolf Tree' Plus SE
Inter Milan 'Wolf Tree' Plus SE Nike ACG voetbalbroek van fleece
Gerecyclede materialen
Inter Milan 'Wolf Tree' Plus SE
Nike ACG voetbalbroek van fleece
€ 149,99
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Afritsbroek voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Smith Summit
Afritsbroek voor dames
30% korting

Nike ACG broeken en leggings: ga elke uitdaging met gemak aan

Wind en regen maken geen schijn van kans met een Nike ACG broek. Beklim je een berg of ren je door het park? Onze technologie helpt je op je best te presteren. Denk aan rekbare stof die meebeweegt, in combinatie met warmtevasthoudende vezels die je spieren warm houden. Op de koudste dagen kies je voor een broek met Nike Therma-FIT ADV technologie. Die combineert warmteregulerende stof met geavanceerde technieken om je warm te houden in koude omstandigheden. Denk daarbij aan getapete naden, rekbare mouwgaten en zachte fleece. Zo blijf je dus lekker warm zonder extra dikke kleding te hoeven dragen, en houdt niets je meer tegen om je doelen te behalen.


Je blijft ook droog tijdens een regenbui door te kiezen voor een ACG broek of legging met een waterafstotende afwerking. Modellen met ritszakken helpen om je spullen droog te houden. Elastische taillebanden sluiten comfortabel aan en beschermen je tegen binnendringend vocht als je beweegt. Bekijk daarnaast de stevige lussen aan de riem. Hier kun je een karabijnhaak aan vastmaken. Dan heb je alles bij je wat je nodig hebt voor je avontuur. Zoek je iets dat nog langer meegaat? Kies dan een broek met verstevigde patches op de knieën. Daarmee heb je extra weerstand tegen slijtage bij langdurig dragen. Je ziet de iconische Nike Swoosh terug in de hele collectie. Dit geeft je outfit een premium uitstraling. We hebben maten voor elke leeftijd, zodat iedereen mee kan op avontuur.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Doe met ons mee en kies voor Nike ACG broeken met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.