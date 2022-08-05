Om zo goed mogelijk te presteren op het footballveld moet je toegewijd zijn en een goede voorbereiding hebben: gewichtheffen, voetenwerkoefeningen en de juiste voeding zijn maar een paar manieren om je skills te verbeteren.

En wanneer de wedstrijddag is aangebroken, is het belangrijk dat je de juiste gear hebt, met name goed zittende handschoenen (afhankelijk van je positie). Bekijk de beste Nike American Football handschoenen voor dit seizoen en leer hoe ze je kunnen helpen je prestaties op het veld te optimaliseren.

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