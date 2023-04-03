Zo draag je een joggingbroek op het werk

Als je thuis werkt, is de outfit die je tijdens het werken draagt nauwelijks tot niet te onderscheiden van de outfit waarin je op de bank een boek leest. En misschien gebruik je die hoodie uit je studententijd nog wel voor een avondje filmkijken of die ene blazer voor belangrijke vergaderingen, maar het zijn de outfits die daar tussenin vallen die je een natuurlijke look geven tijdens je werkdag. Neem de joggingbroek.

Een joggingbroek naar het werk dragen is een uitdaging die je wel aan wilt gaan. Of je een paar uur in een café achter je laptop werkt of met een collega gaat lunchen, de juiste joggingbroek kan een respectabel (en comfortabel) alternatief zijn voor jeans.

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Het gaat erom een joggingbroek te vinden met een getailleerde pasvorm en luxe details. Dat zijn kleine tweaks die een joggingbroek van 'net uit bed' naar 'klaar voor de vergadering' tillen. Draag ze eens met een top, een jack en sneakers die je al in je garderobe voor werk of werkgerelateerde evenementen hebt hangen. Met een overhemd of een paar strakke witte sneakers kom je heel ver als je een outfit aan het samenstellen bent.