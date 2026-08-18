Air Max Plus TN sneakers en schoenen: stap de toekomst binnen
Met hun opvallende model en futuristische look blazen onze Air Max TN sneakers nieuw leven in de legendarische schoen uit de late jaren 90. Het model werd oorspronkelijk ontworpen als hardloopschoen. De zichtbare Max Air units in de zool geven een zachte demping, zodat je makkelijk kunt afzetten en landen. Met een Nike Air Max Plus sneaker heb je betrouwbaar comfort en stabiliteit bij elke stap, of je nu je volgende persoonlijk record wil verbeteren of een boodschap gaat doen. In het grote kleurenassortiment vind je altijd een paar schoenen dat perfect past bij jouw unieke stijl. We hebben namelijk alles van neutrale tinten tot opvallende en levendige kleuren.
Comfort zonder compromis
Sporters verdienen ultiem comfort bij elke stap. In 1987 verscheen de Nike Air Max 1 met zichtbare lucht in de hak. Het ontwerp heeft inmiddels een lange weg afgelegd, maar we hebben nooit ingeleverd op het comfort dat de bekende Air Sole je geeft tijdens het hardlopen. Een innovatieve Max Air unit in de hiel en voorvoet van onze Nike Air Max TN schoenen geeft je het gevoel dat je op wolken loopt. En je hebt ultieme veerkracht tijdens het hardlopen, sprinten of wandelen. Het bijzondere dempingssysteem werkt op specifieke delen van de voet, zodat je altijd en overal geniet van betrouwbare stabiliteit.
Blijf cool
Klaar om je grenzen te verleggen? Ga voor Nike Air Max Plus sneakers die je voeten koel houden. Strategisch geplaatste mesh ventileert op de plekken waar je dat het meest nodig hebt. Dit houdt je voeten koel en fris, ook in het heetst van de strijd. Zachte en flexibele stoffen geven de schoenen een supercomfortabele pasvorm. Ga voor sterke prestaties met de ondersteunende band om de voetholte. De groeven maken de profielzool extra flexibel, zodat je één bent met de ondergrond.
Grip waarop je kunt vertrouwen
Of je nu hardloopt of door de stad slentert, onze Air Max Plus sneakers geven je grip waarmee je stevig in je schoenen staat. De rubberzolen lopen over de hele lengte en ondersteunen elke draai en wending. De profielzool geeft je betrouwbare grip tijdens wandelen, hardlopen, squats en sprongen. Met de plastic versteviging bij de neus heb je extra stevigheid en bescherming. De rest van de schoen is superlicht, zodat niets je in de weg zit.
Slijtvast ontwerp
In de Nike Air Max TN sneakers combineren we synthetische materialen en textiel voor zacht comfort en een elegante look. Let op de opvallende golvende lijnen die de iconische kooiconstructie vormen. Ze zijn geïnspireerd op palmbomen en de oceaan. De ondersteunende voetboog van de schoenen is geïnspireerd op de staart van een walvis. Deze geeft de schoenen hun herkenbare look. De lage, gewatteerde kragen maken de sneakers niet alleen stijlvol en gestroomlijnd, maar houden je voeten ook de hele dag lekker comfortabel.
De toekomst van sport
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om met ons mee te doen, kies je voor een van onze Air Max Plus sneakers met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de sneakers hebben gemaakt met minstens 20% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen uit oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden. Sinds 2008 maken we al onze Nike Air units in onze fabrieken in Oregon en Missouri in de VS met ten minste 25% productieafval.