Tips voor het dragen van een oversized Nike T-shirt

Casual, zorgeloos, relaxt: deze drie woorden beschrijven het gevoel dat je krijgt als je een oversized T-shirt draagt.

Een oversized top is perfect om te dragen als pyjama, maar kan ook heel goed gecombineerd worden met een compressieshort voor een ontspannen look. Ga je naar de sportschool? Trek het wijde shirt dan aan bij een strakke bikershort. Ben je juist op zoek naar een feestelijke look, combineer de top dan met een minirok of een spijkerbroek met hoge taille.

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Ga je voor een wijd T-shirt, maak dan gebruik van het oversized design en de comfy look en straal dat ontspannen gevoel uit met je outfit, wat je maat ook is; plus-size, extra lang of klein. Maar, de belangrijkste stijltip is om het shirt vooral goed te combineren en rekening te houden met de pasvorm van je andere kledingstukken.

Een oversized T-shirt met shorts is een klassieke combinatie, maar je wilt niet dat je broek zo kort is dat het T-shirt er volledig overheen valt. Hetzelfde geldt voor de combinatie met een jack, maar dan net andersom: kies liever een jack dat helemaal over het T-shirt valt, zodat er niet een paar centimeter stof onderuit komt wanneer je je jack dichtritst.

Hieronder vind je vijf eenvoudige outfitideeën om met je favoriete oversized T-shirt te pronken.