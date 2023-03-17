Zo combineer je een joggingbroek

De joggingbroek wordt soms over het hoofd gezien. Het is een ideale broek om te dragen als je thuis relaxt of naar de sportschool gaat, maar ze doen het ook uitstekend als je een fashion statement wilt maken. Een joggingbroek stylen begint met één vraag: welk onderdeel van je outfit wil je het meest laten opvallen?

Draait je look bijvoorbeeld vooral om het showen van je coole nieuwe sneakers? Kies dan voor een joggingbroek in een neutrale kleur, die nauw sluit rond de enkel. Zo komen je schoenen goed uit. Hou je het lekker casual met een oversized sweatshirt? Een cropped joggingbroek is een comfortabel alternatief voor de alledaagse spijkerbroek.

Als je voor een casual look gaat, met comfort én je eigen stijl, is de joggingbroek essentieel. Hieronder vind je zes manieren om alles uit je joggingbroek te halen.

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