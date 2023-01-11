Shop nu de beste Nike joggingbroeken voor heren en dames
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Comfortabel, functioneel en warm, deze Nike joggingbroeken zijn perfect om casual en elke dag te dragen.
Joggingbroeken zijn een veelzijdige must-have in je garderobe. Of je er nu eentje aantrekt wanneer je de hond gaat uitlaten of liever kiest voor een aansluitend exemplaar als je met vrienden op stap gaat; je vindt altijd wel een passende Nike joggingbroek.
En ja, zoals de naam al zegt, kun je ook prima joggen in een joggingbroek als je wilt. Kies hieronder uit een ruime collectie Nike joggingbroeken voor heren en dames.
De beste joggingbroeken van Nike voor dames en heren
1. Voor een aangesloten pasvorm: Nike Tech Fleece joggingbroeken
Wie zegt dat joggingbroeken niet stijlvol kunnen zijn? Bekijk voor een aangesloten joggingbroek de Nike Tech Fleece lijn, met premium joggingbroeken van fleece die smal toelopen bij de kuiten.
De strakke lijnen en geribde boorden geven deze joggingbroek de perfecte pasvorm voor iedereen die een joggingbroek zoekt die op een gewone broek lijkt, maar wel supercomfortabel is. Het lichte fleece materiaal van deze joggingbroek geeft warmte en comfort, zonder het volume. Dankzij de elastische tailleband kun je de pasvorm ook nog eens helemaal naar wens aanpassen.
Deze joggingbroek is verkrijgbaar voor heren, dames en kids, zodat je je hele gezin als team kunt aankleden met Nike Tech Fleece gear. Bekijk ook eens de bijpassende Nike Fleece hoodies voor een makkelijke outfit.
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2. Voor behaaglijk comfort: Nike Club joggingbroeken van fleece
Er is een reden dat Nike Sportswear Club joggingbroeken van fleece in tientallen kleuren verkrijgbaar zijn: ze zijn onmisbaar in je kledingkast en de kans is groot dat je er meer dan een wilt inslaan. Het geborstelde fleece materiaal is zacht en comfortabel; de perfecte joggingbroek om in te chillen dus.
Bovendien is de pasvorm ruimvallend en relaxed dankzij de elastische tailleband en het verstelbare trekkoord. Kies voor losvallende items die kunnen worden geopend bij de zoom of een klassiek, geribd boord bij de enkel (de beste optie als je je favoriete wintersneakers wilt showen).
3. Voor een unieke toplook: Nike Phoenix Fleece joggingbroeken
Het kan zomaar zijn dat je deze zachte Nike joggingbroek van fleece nooit meer uit wilt trekken. Nike Phoenix Fleece joggingbroeken voor dames zijn ideaal bij koudere temperaturen. Ze zijn gemaakt van een mix van katoen en polyester en verkrijgbaar in een serie unieke items die een twist geven aan de klassieke, katoenen joggingbroek.
Van een hoge taille tot opvallende, wijde pijpen of ruimvallende, oversized items; dit zijn allesbehalve doorsnee joggingbroeken. Nike Phoenix Fleece broeken zijn verkrijgbaar in tal van verschillende kleuren en prints, te combineren met een bijpassende serie hoodies en sweatshirts om je look helemaal af te maken.
4. Voor duurzaam geproduceerde kleding: Nike joggingbroek gemaakt met duurzame materialen
Nike joggingbroeken met duurzame materialen zijn de perfecte keus voor atleten die op zoek zijn naar hoogwaardige kleding gemaakt met het oog op duurzaamheid. Deze joggingbroek bestaat voor minimaal 50% uit gerecyclede of biologische materialen.
Bekijk ook eens de joggingbroeken uit de Nike Forward lijn, gemaakt van uiterst dunne, opengewerkte lagen materiaal, waarbij tijdens de productie gemiddeld 75 procent minder CO2 wordt uitgestoten dan traditionele knit fleece. Deze materialen zijn de nieuwste kledinginnovatie van Nike, en zijn te vinden in zowel joggingbroeken als sweatshirts als onderdeel van de eerste Nike Forward collectie.
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5. Voor een outdoor-vibe: Nike ACG joggingbroeken
Om warm te blijven in de koudste omstandigheden (denk aan sneeuw en outdoor avonturen) kies je voor Nike All Conditions Gear (ACG) joggingbroeken, speciaal ontworpen om het weer te trotseren. Veel items bevatten zweetafvoerend Nike Dri-FIT materiaal of warmteregulerende Nike Therma-FIT technologie om atleten warm en droog te houden.
Sommige items zijn gemaakt van Polartec®, een ultrazacht materiaal dat de warme lucht vasthoudt en vocht afvoert, zodat het lichaam droog blijft. Het is licht en ademend, zodat avonturiers altijd comfortabel blijven.
Tekst: Emily DiNuzzo