Wat is trappenlopen?

Voor een trappenloop kun je het beste trainen door (niet heel verrassend) veel trap te lopen. De eerste stap voor je trainingsschema is dan ook een goede trap vinden om je work-outs op te doen. Appartementengebouwen en trappenhuizen in kantoorgebouwen zijn goede opties. Heb je geen toegang tot zo'n gebouw, ga dan eens op zoek naar een sportveld (bijvoorbeeld bij een hogeschool of universiteit in de buurt) waar je op de buitentribunes kunt oefenen.

Trainen voor een trappenloop

Als beginner wil je niet meteen heel hard een trap op rennen. Begin daarom rustig en bouw het op. Hardlopers kunnen traplopen opnemen in hun trainingsroutine (bijvoorbeeld in plaats van een heuvel op lopen). Loop dan één of twee keer per week een trap op en kies een tempo en intensiteit die uitdaagt maar niet overweldigend is.

Sproule traint richting een wedstrijd altijd specifiek voor de uitdaging die hij aangaat. Sommige trappenlopen zijn heel kort (met een finishtijd van onder de vijf minuten), andere evenementen zijn wat langer. Voor de ESBRU traint hij twee keer per week op een trap met als doel om korte, snelle intervallen te lopen. Hij doet dan bijvoorbeeld herhaaldelijk 10 etages 10 keer, totdat hij een work-out heeft gedaan van 200–300 etages.

Wat betreft het tempo omschrijft Sproule een trappenloop als 'snelle wandeltocht', niet als hardloopactiviteit. Een goed tempo ziet hij als sleutel naar een goede finish, maar te snel gaan is het slechtste wat je kunt doen. "Het vergt veel zelfvertrouwen om je eigen tempo aan te houden", zegt hij, verwijzend naar het feit dat veel hardlopers aan het begin van de wedstrijd gaan sprinten en je daardoor inhalen. Volgens hem is het veel slimmer om tot je halverwege bent te kiezen voor rustige, regelmatige snelheden, en dan kun je versnellen als je dat nog in je hebt.

6 tips voor een trappenloop

Maak je klaar voor de wedstrijd met deze tips:

Sla het naar beneden gaan over. Als je traint om de trap op te lopen, heb je weinig aan het trainen van een trap af gaan. Dit vertraagt je en het belast je knieën. Loop daarom de trap(pen) op, neem zo mogelijk een lift naar beneden, en herhaal.

Maak gebruik van de leuningen. Geef jezelf alle ondersteuning die je kunt vinden, zoals met een trapleuning. Toploper voor de trappenloop bij de vrouwen, Suzy Walsham, vertelt Men's Running magazine dat ze twee treden per keer loopt en daarbij gebruikmaakt van de trapleuning om zichzelf omhoog te krijgen.

Werk aan je ademhaling. Traplopen is heel intensief, en ademen wordt zwaarder en lastiger. Probeer daarom tijdens het trainen een ademhalingsritme te vinden dat je in de korte periode van de wedstrijd vol kunt houden. Sommige experts raden aan om je te richten op een lange, uitgebreide uitademing en iets korter inademen.

Weet hoe je wedstrijddag eruitziet. Zoek het nodige uit over hoeveel etages je gaat lopen en pas je training aan op de wedstrijd waar je aan meedoet. Sproule geeft aan dat je trainingsdagen voor het traplopen zo'n 30 procent langer moeten duren dan je verwachte einddtijd op de wedstrijddag. Hou er ook rekening mee dat etages in commerciële gebouwen wat hoger kunnen zijn dan bij een appartementencomplex. Train je dus in een appartementengebouw, dan kunnen die 50 etages iets meer tijd vergen in een commercieel gebouw.

Beoefen krachttraining in de sportschool. Op de dagen dat je niet op een trap oefent, kun je het beste aan de slag met krachttraining voor meer kracht en conditie. Oefeningen als squats, lunges en planks kunnen je een boost geven met je trappenloop. Sla de traploopapparaten dit keer over, tenzij je het heel rustig aan doet. Deze machines helpen je niet bij het oefenen op traplooptechnieken, zoals goed de bocht om gaan, de trapleuning gebruiken of je tempo reguleren.