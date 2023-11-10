Nike donsjacks zijn er in een veelzijdige selectie van designs, met stijlen die passen bij ieders smaak. Kies uit opties die net tot onder de heup vallen als je dagelijkse streetwear of jassen die tot op de knie vallen voor een meer uitgebreide bedekking op koelere dagen.

Voor je dagelijkse jack kun je een van onze Therma-FIT donsjacks overwegen. Deze jassen zijn gemaakt met speciale technologie die de warmte van je lichaam gebruikt om warmte te isoleren en je zo warm te houden. Ze zijn er in losse en aansluitende pasvormen. Afwerkingen in matte en hoogglans zitten ook in het assortiment en die kunnen twee hele verschillende stijlen compleet maken. Kies bijvoorbeeld een matte afwerking op dagen dat je liever opgaat in de menigte en een hoogglans afwerking wanneer je in het middelpunt van de belangstelling wilt staan.

Bij extreem ruw weer zijn de Storm-FIT donsjacks de ideale keuze. Deze jassen zijn gemaakt met technologie die je beschermt tegen windstoten en natte sneeuw of regen. Bovendien bieden ze ruimte voor laagjes eronder, zodat je dubbel beschermd zult zijn tegen de kou.

Om lekker op te vallen kies je voor een donsjack met imitatiebont. Nike donsjacks met imitatieleer zijn een twist op het klassieke donsjack — een iets pluizige buitenkant — met een synthetische donsvulling en trekkoorden bij de zoom om warmte vast te houden.

Te combineren met: jerseybroeken met hoge taille

Losse en strakke donsjacks gaan goed samen met deze broeken met hoge taille. Overweeg Repel broeken met waterbestendig materiaal en wijde pijpen om stevige laarzen te kunnen dragen op natte dagen. Of kies voor de enkelomsluitende Phoenix fleecejoggingsbroeken met hoge geribbelde taille om veilig te blijven terwijl je je dag overwint.