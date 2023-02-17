Tips voor ieder seizoen om kleding in laagjes te dragen
Koopgids
Blijf comfortabel in alle weersomstandigheden met deze tips om je kleding in laagjes te dragen.
Voor outdooravonturen is het in elk seizoen belangrijk te weten hoe je kleding in laagjes draagt om je lichaamstemperatuur te reguleren. Het dragen van de juiste laagjes beschermt tegen onverwachte weersomstandigheden en geeft je de mogelijkheid je outfit aan te passen wanneer je het warm krijgt.
"We willen onze lichaamstemperatuur graag binnen een bepaald, vrij smal bereik houden", zegt Carol Ewing Garber, PhD, universitair docent bewegingswetenschappen aan de Columbia University. "Wanneer je traint, gebruik je veel energie voor je spieren, maar genereer je ook veel warmte. Daardoor kan de temperatuur van je lichaam (en vooral van je core) oplopen."
De oplossing: laagjes. Of het buiten nu ijskoud of gloedheet is, de juiste kleding tilt elke work-out naar een hoger niveau. (Het is uiteraard belangrijk te weten wanneer je binnen moet trainen.)
"De verschillende inspanningsniveaus (van een echte high-intensity training tot zoiets als rustig wandelen) creëren verschillende mates van warmte en lichaamstemperatuur", zegt Garber. Dit betekent dat je je kleding en laagjes misschien moet aanpassen aan de work-out die je doet.
Wanneer je je favoriete laagjesstrategie hebt gevonden, kun je die per seizoen of activiteit aanpassen. Gebruik de onderstaande tips om naar buiten te gaan en je comfortabel te voelen, ongeacht de temperatuur.
Tips om kleding in de winter in laagjes te dragen
Het is belangrijk je lichaam warm te houden en het te beschermen tegen lage temperaturen, zegt Garber. "Maar als je veel zweet, is er een kans dat je te veel afkoelt omdat al die natte kleding tegen je lichaam zit", zegt ze.
Dit onderstreept het belang om rekening te houden met het weer voordat je de deur uitgaat. Controleer de buitentemperatuur en andere factoren, zoals vochtigheid en neerslag.
Laten we bij het begin beginnen: wanneer het buiten koud is, is een basislaag essentieel om warm te blijven, ongeacht de intensiteit van je work-out. Het kan hierbij gaan om een ventilerend, nauwsluitend shirt met lange mouwen of tights gemaakt van materialen zoals Nike Dri-FIT (dat vocht afvoert) of Nike Therma-FIT (dat lichaamswarmte vasthoudt).
(Gerelateerd: Vind de beste basislagen van Nike voor elke activiteit)
Als volgende laagje kun je denken aan een betrouwbare tussenlaag. zoals een fleecehoodie of een bodywarmer met synthetische vulling. Denk er bij het kiezen van een middenlaag aan dat je deze gemakkelijk moet kunnen aan- en uitdoen wanneer het weer omslaat of je het door je work-out warm krijgt.
Bij guur weer met sneeuw, regen of wind kun je een shelljack toevoegen. Deze buitenlaag is essentieel om je 's zomers en 's winters te beschermen tegen stormachtig weer. Als je iets wilt hebben wat volledig waterdicht is, let dan op artikelen waarin GORE-TEX is verwerkt.
Temperatuurbereik: -12 tot -4 graden Celsius
- Bovenlagen: basislaag, tussenlaag en shelljack of geïsoleerde buitenlaag
- Onderlagen: een legging of broek die de warmte vasthoudt, een shellbroek als het buiten regent of sneeuwt
- Accessoires: handschoenen, pet of hoofdband, nekwarmer, warme sokken
Als je je hartslag laag wilt houden, kun je een geïsoleerd jack gebruiken als losse buitenlaag omdat dit de warmte vasthoudt en tegelijkertijd waterbestendig is. Je kunt de tussenlaag en het shelljack dan thuis laten. Denk voor high-intensity work-outs aan lichtere lagen (maar dan meer tegelijk) die je kunt uitdoen wanneer je het warm krijgt.
Temperatuurbereik: -3 tot +4 graden Celsius
- Buitenlagen: basislaag en shelljack
- Onderlagen: een legging of broek die de warmte vasthoudt, een shellbroek als het buiten regent of sneeuwt
- Accessoires: lichte handschoenen, pet of hoofdband, warme sokken
Als je een low-intensity activiteit doet, kun je voor extra warmte een tussenlaag of geïsoleerd jack toevoegen.
(Gerelateerd: Nike's beste wandelgear voor in de winter)
Tips om kleding in de zomer in laagjes te dragen
Zelfs 's zomers is het belangrijk te weten hoe je met laagjes moet omgaan. Ruimvallende, lichte kleding zorgt voor ventilatie en laat het zweet van je huid verdampen. Hoewel je bij 's zomers weer misschien alleen een basislaag nodig hebt, kun je een extra laag overwegen zoals een ventilerend shirt met uv-bescherming om je tegen ultraviolette straling te beschermen.
"Dit is belangrijk omdat je huid beschadigt als je in de zon verbrandt, waardoor het moeilijker is om af te koelen", zegt Garber. "Veel shirts voor in de zon zijn een goede basislaag voor andere seizoenen."
(Gerelateerd: Hoe je kleding kiest die je huid beschermt tegen de zon)
Voor excursies van een halve dag of langer raden we je aan een shelljack mee te nemen voor als het weer omslaat. Als je in een gebied bent met snelle temperatuurschommelingen zoals in de bergen, raden we je aan ook een tussenlaag te dragen.
Temperatuurbereik: 21 tot 29 graden Celsius
- Bovenlagen: vochtafdrijvende tanktop of T-shirt, shirt met uv-bescherming en lange mouwen tegen de zon, shelljack
- Onderlagen: shorts, vochtafdrijvende broek of ventilerende legging
- Accessoires: zonnehoed of -pet, zonnebril
Temperatuurbereik: 29 tot 37 graden Celsius en warmer
- Bovenlagen: vochtafdrijvende tanktop of T-shirt, shirt met uv-bescherming tegen de zon
- Onderlagen: shorts of vochtafdrijvende broek
- Accessoires: zonnehoed of -pet, zonnebril
Tips om kleding in de herfst in laagjes te dragen
In de herfst kan het weer snel omslaan. Laagjes zijn een efficiënte manier om voorbereid te zijn op wind en regen of temperatuurschommelingen. Kijk voor natte dagen naar boven- en onderlagen met materialen zoals Nike Storm-FIT, dat bestand is tegen wind en water.
Temperatuurbereik: 4 tot 13 graden Celsius
- Bovenlagen: basislaag, shelljack
- Onderlagen: vochtafdrijvende legging
- Accessoires: pet of hoofdband, lichte handschoenen
Neem om extra goed voorbereid te zijn een tussenlaag mee om warmte binnen te houden wanneer je die het meeste nodig hebt. Handschoenen gemaakt met Nike Shield materiaal zijn bestand tegen wind en regen.
(Gerelateerd: Zo kies je de beste dameslegging voor een hike)
Tips om kleding in de lente in laagjes te dragen
Wanneer je laagjes in de lente wilt dragen, hou daarbij dan rekening met neerslag, smeltende sneeuw en wind.
Temperatuurbereik: 13 tot 21 graden Celsius
- Bovenlagen: basislaag, shelljack voor regen of wind
- Onderlagen: vochtafdrijvende legging
- Accessoires: pet of hoofdband bij koelere temperaturen
Draag ook een tussenlaag voor het geval de temperatuur plotseling zakt.
Tekst: Hannah Singleton