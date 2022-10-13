Tips om een donsjack te wassen

Donsjacks zijn een zacht, comfortabel en heerlijk warm essentieel onderdeel van je outfit wanneer het buiten kouder wordt. Maar na een donsjack een heel seizoen te hebben gedragen, wordt het materiaal vaak dof en het eerder zo luchtige dons platter. Als dat gebeurt, is het tijd om je donsjack te reinigen.

Hoewel je misschien gehoord hebt dat je een donsjack moet laten stomen, is dat niet altijd het geval. Veel gewatteerde jacks van Nike van dons en polyester kunnen in de wasmachine, zodat je ze gemakkelijk thuis kunt wassen.

Zoals voor elk kledingstuk geldt, moet je het etiket controleren en de wasvoorschriften volgen om het gewatteerde jack te reinigen. Als je het jack volgens het etiket in de wasmachine of met de hand mag reinigen, volg dan de volgende tips.

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