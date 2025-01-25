Zes comfortabele outfittips voor atleten, van Nike
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Nike's 24.7 collectie, gemaakt voor langdurig comfort, biedt veelzijdigheid voor een actieve lifestyle.
Comfortabele sportkleding betekent dat je niet hoeft te kiezen tussen performance of stijl, ideaal dus voor atleten die een actief leven leiden. De 24.7 collectie van Nike is een zorgvuldig samengestelde collectie van subtiele maar hoogwaardige essentials, gemaakt van innovatieve, comfortabele materialen zoals ImpossiblySoft, een soepel, zacht, double-knit materiaal, en PerfectStretch, een flexibel, aansluitend materiaal dat met je meebeweegt.
De ideale garderobe bevat zes essentials die je kunt combineren tot comfortabele, stijlvolle outfits voor je actieve leven.
Als je eenmaal alle essentials uit de Nike 24.7 collectie hebt, gebruik dan deze zes essentiële tips om comfortabele en stijlvolle outfits samen te stellen voor jouw actieve levensstijl.
1. Denk aan kleuren en verhoudingen
Til je outfit naar een hoger niveau door te spelen met de kleuren en pasvormen. De veelzijdige, neutrale kleuren van de Nike 24.7 collectie, van bruin tot donkergrijs, zetten de toon voor een verzorgde look. Begin met de ImpossiblySoft met halflange rits in een rijke, neutrale tint en combineer die met de PerfectStretch chinobroek voor een evenwichtige, eenkleurige vibe. Maak de look interessanter door te spelen met verhoudingen: denk aan aansluitende tops met een broek met wijde pijpen of oversized tops met een getailleerde joggingbroek.
Maak de look af met high-top sneakers, hoge sokken en een crossbodytas. Voor extra stijl kun je de look afmaken met een gestructureerd jack of gestructureerde bodywarmer.
2. Vertrouw op veelzijdigheid
Als het gaat om het vormgeven van een aanpasbare garderobe, draait het allemaal om kledingstukken die net zo hard werken als jij. De klassiekers uit de Nike 24.7 collectie, zoals de PerfectStretch broek met wijde pijpen en de ImpossiblySoft joggingbroek, kun je zowel op actieve ochtenden als casual avonden dragen. Verschillende kledingstukken kunnen verschillende doelen dienen: een getailleerd overhemd met knoopsluiting zorgt voor extra flair, terwijl een lichte hoodie ontzettend praktisch is. Door verschillende materialen en designs te combineren, geef je outfits vorm die naadloos kunnen schakelen tussen boodschappen, work-outs en informele sociale bijeenkomsten. Eenkleurige sneakers of een sportieve crossbodytas maken een look helemaal af.
3. Scoor met bij elkaar passende sets
Een matchende set is een eenvoudige standaardoutfit voor jou als atleet wanneer je thuis werkt, reist of onderweg bent. Het ImpossiblySoft sweatshirt met ronde hals en de bijpassende joggingbroek uit de 24.7 collectie maken het nog makkelijker een strakke, monochrome look vorm te geven met een verzorgde maar heerlijk relaxte uitstraling. Maak deze combinatie helemaal af met monochrome sneakers, een klassieke honkbalpet en een rechthoekige zonnebril.
4. Voeg een laag op maat toe
Zwarte leggings of comfortabele joggingbroeken, om in te sporten en om een klassieke look mee te creëren, mogen nooit in je kast ontbreken. Combineer ze met de ImpossiblySoft herentop met halflange rits of het PerfectStretch geweven damesshirt uit de Nike 24.7 collectie om je hele outfit naar een hoger niveau te tillen. Een jack met structuur kleedt mooi af voor een outfit die je echt werkelijk overal kunt dragen, vooral als je er een leuke capri-legging en een getailleerd cropped T-shirt bij draagt. Maak de look af met strakke, onopvallende sneakers en een tas van nylon voor een slijtvaste, stadse uitstraling. Deze combinatie is perfect voor eenvoudig boodschappen doen of informele afspraken die vragen om een vleugje verfijning.
5. Kies voor wijdere pijpen
Wijde broeken staan weer in de schijnwerpers en de PerfectStretch broek met wijde pijpen uit de 24.7 collectie is een verfijnde versie van deze trend. Ja, een joggingbroek is de beste activewear. Maar een design met wijde pijpen zorgt voor een vleugje nostalgie. Ga voor een opvallendere outfit met een tanktop of top met print voor contrast, en maak het geheel af met klassieke sneakers en een sportieve heuptas. Deze outfit biedt de perfecte balans tussen casual uitjes en comfort.
6. Kies voor andere sneakers
Een van de makkelijkste manieren om de overgang van work-outkleding naar dagelijks comfort te maken, is door snel van schoenen te kunnen wisselen. Verruil je performance-sneakers voor een stevig paar met suède voor een iets verfijndere stijl. Maak de look af met praktische accessoires, zoals een oversized windjack en een draagtas.
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