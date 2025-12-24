Verstoort sporten voordat je gaat slapen je nachtrust?

Onderzoek suggereert dat sporten in de avond je slaap niet automatisch verstoort en voor sommige mensen zelfs kan helpen. Maar zeer intensieve trainingen vlak voor het slapengaan kunnen je biologische klok verstoren en het lastiger maken om in slaap te vallen.

Toch staat vast dat bewegen in het algemeen goed is voor je slaap. “Onderzoek laat zien dat een vast beweegritme helpt bij verschillende aspecten van de gezondheid, waaronder beter en dieper slapen,” zegt Jason Machowsky, gecertificeerd kracht- en conditiespecialist, bewegingsfysioloog en sportdiëtist.

In een overzichtsstudie uit 2023 in Cureus bleek dat het merendeel van de geanalyseerde onderzoeken liet zien dat bewegen de slaapkwaliteit verbetert. Daarbij ging het om uiteenlopende vormen van beweging, zoals krachttraining en cardio met een lage intensiteit.

Maar hoe zit het met de timing van je work-out?

Een systematische review en meta-analyse uit 2021 in Sleep Medicine Reviews analyseerde 15 studies onder gezonde jonge en middelbare volwassenen naar het effect van intensieve training in de avond. (Intensieve training kan bijvoorbeeld high-intensity interval training omvatten, ook wel HIIT genoemd.)

Het onderzoek concludeerde dat sporten in de avond, twee tot vier uur voor het slapengaan, de slaap niet verstoorde in vergelijking met controlegroepen die niet trainden. Mensen die twee uur voor bedtijd gingen sporten vielen sneller in slaap en sliepen langer, en er werd geconcludeerd dat work-outs van 30-60 minuten het beste waren voor een goede nachtrust.

Sporten in de avond kan leiden tot een betere slaap, omdat het het lichaam opwarmt en stress- en angstniveaus verlaagt, zeiden de auteurs. Wanneer je lichaam afkoelt, wordt slaperigheid opgewekt. Dit wordt het warm bath effect genoemd, en onderzoek laat zien dat het de slaap verbetert. Je lichaam koelt van nature af voor het slapengaan, maar een warm bad, of lichaamsbeweging, kan dat proces een zetje geven.

Wat je waarschijnlijk niet moet doen is onmiddellijk na een sportsessie in bed springen. Een systematische review van 23 onderzoeken concludeerde dat bepaalde indicatoren van slaapkwaliteit verbeterden bij sporten in de avond, zolang de work-out minstens een uur voor het naar bed gaan werd beëindigd. Een kortere tijd kan ertoe leiden dat je cardiovasculaire systeem nog niet volledig is hersteld voordat je naar bed gaat, wat betekent dat je in bed stapt met een hogere hartslag en een zenuwstelsel dat nog helemaal aanstaat, wat de slaapkwaliteit negatief beïnvloedt.