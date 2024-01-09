De voordelen van een Epsom-zoutbad na een work-out
Sporten en activiteiten
Heb je al eens nagedacht over de voordelen van een lang warm bad?
Een stevige fitnessroutine vereist een even stevige herstelroutine na je work-out. En hoewel er steeds nieuwe trends en tools voor herstel bijkomen, is er één eenvoudige remedie die al eeuwenlang meegaat: een warm Epsom-zoutbad.
Volgens sommige atleten en fitnessexperts kunnen Epsom-zoutbaden pijnlijke spieren en ontstekingen helpen verminderen. Werkt dat echt? En hoe dan? We hebben met experts gesproken om meer te horen over de wetenschap hierachter en uitleg te geven over de potentiële voordelen van een Epsom-zoutbad na een work-out.
Wat zijn Epsom-zoutbaden?
Epsom-zout, oftewel magnesiumsulfaat, is een natuurlijk mineraalzout. Je koopt het bij de supermarkt of drogist en het kan direct in een warm bad worden opgelost. (Anders dan gewoon keukenzout, is Epsom-zout niet geschikt voor menselijke consumptie.)
Het zout dankt zijn naam aan de stad Epsom in Engeland, waar het zout 400 jaar geleden door een boer is ontdekt. Hierdoor groeide de stad uit tot een spa-resort voor Londenaren op zoek naar genezing van schrammen, zweren en huiduitslag.
Tegenwoordig wordt Epsom-zout gebruikt voor uiteenlopende therapeutische doelen. Ondanks een gebrek aan sluitend wetenschappelijk onderzoek waarin de voordelen van Epsom-zout worden aangetoond, zou het volgens velen helpen artritis en zwellingen, blauwe plekken, constipatie, slapeloosheid en migraine te verzachten.
Voor herstel worden Epsom-zoutbaden vaak gebruikt tegen pijnlijke en stijve spieren. Laten we dat allemaal eens op een rijtje zetten.
Hebben Epsom-zoutbaden zin om sneller te herstellen?
Voorstanders van Epsom-zoutbaden geloven dat wanneer het magnesium is opgelost in warm water, het via de huid in het lichaam wordt opgenomen, wat leidt tot een waslijst aan voordelen.
Waarom is magnesium nuttig, vooral voor herstel na een work-out? "Magnesium is een essentieel mineraal voor ons lichaam. Het draagt bij aan de goede werking van spieren, zoals contractie en ontspanning", zegt osteopaat Dennis A. Cardone, een gespecialiseerd sportarts en teamarts voor diverse atletiekevenementen zoals het U.S. Open tennistoernooi. De voedingsstof houdt niet alleen je spieren gezond en werkend, maar ook je botten, hart en bijna ieder ander orgaan in je lichaam.
"Mensen met magnesiumgebrek hebben soms last van spierkramp en spierpijn", zegt Jason Machowsky, een fysiotherapeut gespecialiseerd in kracht- en conditietraining. Volgens één klein onderzoek onder mannelijke profwielrenners droegen magnesiumsupplementen bij aan herstel na zware trainingen en hadden ze een 'beschermend effect tegen spierschade'. Machowsky waarschuwt dat supplementen moeten worden genomen onder begeleiding van een arts of diëtist. Gelukkig zit magnesium in veel voeding zoals bladgroente, peulvruchten, noten, zaden en volkorenproducten.
Maar er is een probleem: het is nog maar de vraag of het magnesium uit het Epsom-zout in een warm bad daadwerkelijk in je lichaam terechtkomt, zegt Machowsky. "Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat Epsom-zout in voldoende mate via de huid wordt opgenomen om het magnesiumgehalte van het bloed te verhogen", zegt hij.
"De voordelen van een Epsom-zoutbad lijken geheel te danken te zijn aan het nemen van een warm bad", zegt Cardone. Terwijl ijsbaden de afgelopen tijd populair geworden zijn om ontstekingen te bestrijden, kan een warm bad de bloedcirculatie (om zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren te transporteren) en de elasticiteit van het bindweefsel verbeteren, zegt Cardone. Dit kan de pijn verzachten die wordt veroorzaakt door verlate spierpijn.
Er is een ander voordeel voor herstel, zeggen Cardone en Machowsky allebei. "Het belangrijkste is misschien wel dat een warm bad ontspannend en goed voor onze geestelijke en emotionele gezondheid kan zijn", zegt Cardone.
Uit onderzoek blijkt dat warme baden kunnen leiden tot minder cortisol, een stresshormoon. Volgens een studie uit 2019 in het tijdschrift Sleep kan een warm bad van 10 minuten twee uur voor het slapengaan helpen sneller in slaap te vallen en de slaapkwaliteit verbeteren. Een goede nachtrust met acht tot negen uur slaap is belangrijk voor spierherstel en -prestaties, zegt Cardone.
"In onze gehaaste wereld kan alles wat we doen om een rustige omgeving te creëren belangrijk zijn, inclusief tijd om actief te ontspannen en je lichaam de kans te geven te rusten en te herstellen, of je nou zout in je bad doet, of niet", zegt Machowsky.
Verder is er de kracht van de brein-lichaam-respons, aangeduid als het placebo-effect. Onderzoekers hebben ontdekt dat placebo's (of inactieve behandelingen, zoals een pil die alleen suiker bevat) kunnen leiden tot echte, fysiologisch meetbare veranderingen die dezelfde voordelen hebben als medicijnen. Dus als je gelooft dat Epsom-zoutbaden kalmerend zijn, spierpijn verminderen en herstel bevorderen, kan dat reden genoeg zijn om ze te blijven nemen. "Als je denkt dat het je gaat helpen, is er een grote kans dat het je gaat helpen", ook al hebben we geen goede gegevens om te onderbouwen dat magnesiumsulfaat de directe oorzaak is", zegt Machowsky.
Heeft het gebruik van Epsom-zouten in een bad bijwerkingen?
Hoewel meer onderzoek nodig is om te bepalen of magnesium door de huid kan worden opgenomen om pijnlijke spieren te verzachten of herstel te versnellen, zijn er ook weinig risico's, zeggen Machowsky en Cardone.
Als je echter een brand- of andere wond of een huidinfectie hebt, kun je beter geen Epsom-zoutbaden nemen. En overleg eerst met je arts als je een huidaandoening zoals eczeem of psoriasis hebt.
Jennifer Chwalek, M.D., dermatoloog, merkte op dat Epsom-zoutbaden huidaandoeningen zoals eczeem of psoriasis in sommige gevallen kunnen verzachten dankzij de ontstekingsremmende werking van magnesium. Sommig onderzoek wijst erop dat plaatselijk aangebracht magnesium mogelijk via haarzakjes wordt opgenomen, zegt ze.
De watertemperatuur is echter essentieel. "Als het water echt heet is (met of zonder Epsom-zout), kan dit schadelijk zijn voor de huid omdat deze kan uitdrogen", zegt Chwalek.
Een Espsom-zoutbad nemen
Hoewel de voordelen anekdotisch zijn, zijn er niet veel nadelen omdat Epsom-zout goed verkrijgbaar en over het algemeen veilig is voor de meeste mensen.
Als je een Epsom-zoutbad wilt nemen om je stress te verlichten, spierpijn te verminderen en je slaap te verbeteren, giet je een kop Epsom-zout (kies voor een product met 100% magnesiumsulfaat) in de badkuip terwijl deze volloopt.
"Ik denk dat Epsom-zoutbaden na yoga of een training kalmerend kunnen werken, áls het badwater niet te heet is", zegt Chwalek.
Frequently Asked Questions
Should you rinse off after an Epsom salt bath?
This is your choice. Some people choose not to rinse after taking an Epsom bath. Others might want to follow up their Epsom salt bath with a quick shower to rinse off any excess salt since it could dry out the skin.
How long should you sit in a bath with Epsom salt?
This is a personal preference, but it’s generally recommended to give yourself at least 15 minutes. If baths are stress-relieving for you, stay for up to an hour.
Words by Kylie Gilbert