Voorstanders van Epsom-zoutbaden geloven dat wanneer het magnesium is opgelost in warm water, het via de huid in het lichaam wordt opgenomen, wat leidt tot een waslijst aan voordelen.

Waarom is magnesium nuttig, vooral voor herstel na een work-out? "Magnesium is een essentieel mineraal voor ons lichaam. Het draagt bij aan de goede werking van spieren, zoals contractie en ontspanning", zegt osteopaat Dennis A. Cardone, een gespecialiseerd sportarts en teamarts voor diverse atletiekevenementen zoals het U.S. Open tennistoernooi. De voedingsstof houdt niet alleen je spieren gezond en werkend, maar ook je botten, hart en bijna ieder ander orgaan in je lichaam.

"Mensen met magnesiumgebrek hebben soms last van spierkramp en spierpijn", zegt Jason Machowsky, een fysiotherapeut gespecialiseerd in kracht- en conditietraining. Volgens één klein onderzoek onder mannelijke profwielrenners droegen magnesiumsupplementen bij aan herstel na zware trainingen en hadden ze een 'beschermend effect tegen spierschade'. Machowsky waarschuwt dat supplementen moeten worden genomen onder begeleiding van een arts of diëtist. Gelukkig zit magnesium in veel voeding zoals bladgroente, peulvruchten, noten, zaden en volkorenproducten.

Maar er is een probleem: het is nog maar de vraag of het magnesium uit het Epsom-zout in een warm bad daadwerkelijk in je lichaam terechtkomt, zegt Machowsky. "Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat Epsom-zout in voldoende mate via de huid wordt opgenomen om het magnesiumgehalte van het bloed te verhogen", zegt hij.

"De voordelen van een Epsom-zoutbad lijken geheel te danken te zijn aan het nemen van een warm bad", zegt Cardone. Terwijl ijsbaden de afgelopen tijd populair geworden zijn om ontstekingen te bestrijden, kan een warm bad de bloedcirculatie (om zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren te transporteren) en de elasticiteit van het bindweefsel verbeteren, zegt Cardone. Dit kan de pijn verzachten die wordt veroorzaakt door verlate spierpijn.

Er is een ander voordeel voor herstel, zeggen Cardone en Machowsky allebei. "Het belangrijkste is misschien wel dat een warm bad ontspannend en goed voor onze geestelijke en emotionele gezondheid kan zijn", zegt Cardone.

Uit onderzoek blijkt dat warme baden kunnen leiden tot minder cortisol, een stresshormoon. Volgens een studie uit 2019 in het tijdschrift Sleep kan een warm bad van 10 minuten twee uur voor het slapengaan helpen sneller in slaap te vallen en de slaapkwaliteit verbeteren. Een goede nachtrust met acht tot negen uur slaap is belangrijk voor spierherstel en -prestaties, zegt Cardone.

"In onze gehaaste wereld kan alles wat we doen om een rustige omgeving te creëren belangrijk zijn, inclusief tijd om actief te ontspannen en je lichaam de kans te geven te rusten en te herstellen, of je nou zout in je bad doet, of niet", zegt Machowsky.

Verder is er de kracht van de brein-lichaam-respons, aangeduid als het placebo-effect. Onderzoekers hebben ontdekt dat placebo's (of inactieve behandelingen, zoals een pil die alleen suiker bevat) kunnen leiden tot echte, fysiologisch meetbare veranderingen die dezelfde voordelen hebben als medicijnen. Dus als je gelooft dat Epsom-zoutbaden kalmerend zijn, spierpijn verminderen en herstel bevorderen, kan dat reden genoeg zijn om ze te blijven nemen. "Als je denkt dat het je gaat helpen, is er een grote kans dat het je gaat helpen", ook al hebben we geen goede gegevens om te onderbouwen dat magnesiumsulfaat de directe oorzaak is", zegt Machowsky.