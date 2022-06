Bra By Trina: een brief aan mijn jongere ik

En ik wil echt niets voor je verpesten, maar je zult nooit een blonde slanke den met blauwe ogen zijn. Je huidskleur, je krullen, je mooie vrouwelijke vormen en je culturele achtergrond zullen allemaal invloed hebben op de wereld om je heen. En geloof me, hoe sneller je leert dat te omarmen, hoe makkelijker het voor je zal zijn.

Jouw unieke zijn is een bron van echte schoonheid!

En doe me een lol, laat jouw liefde voor de sport nooit gaan. Blijf hardlopen, badmintonnen, voetballen, zwemmen en vooral dansen. Als je groter wordt, zul je vanuit je omgeving soms het gevoel krijgen dat sporten een straf is voor je lichaam. Maar later zul je inzien dat actief zijn je een goed gevoel en een heleboel plezier geeft. En denk eraan dat jouw waarde niet bepaald wordt door het nummertje op een label of de maat van je cup.

Veroordeel je lichaam niet, maar wees er dankbaar voor. Ook al worden je borsten nog steeds groter, dat is helemaal oké. Je moeder heeft je al gezegd hoe je je bh moet dragen. Dus trek die bandjes maar goed aan, want je borsten mogen best wat hoger.

Als je gaat sporten, draag dan een ondersteunende sport-bh. En nee, je hebt echt geen extra vulling nodig. De pads in sommige bh's zorgen niet voor meer ondersteuning, dus je kunt makkelijk zonder.

En maak je vooral geen zorgen over het feit dat je borsten ongelijk zijn en niet in hetzelfde tempo groeien. Bedenk dat het geen tweelingzusjes zijn, maar nichtjes (of misschien zelfs achternichtjes).