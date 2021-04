Trainer Joelle D'Fontaine vertelt waarom iedereen moet dansen

Dansen is meer dan alleen je lichaam bewegen; met dansen breng je je ziel in beweging. Dat ervoer Nike Trainer en choreograaf Joelle D'Fontaine zelf toen hij min of meer toevallig een baantje als danser in een gayclub kreeg. Hij viel als een blok voor de kunstvorm en zegde zijn kantoorbaant op om zijn (ogenschijnlijk onuitputtelijke) energie te steken in het fulltime leren van dans aan anderen. Omdat onze vaste host Ryan Flaherty met ouderschapsverlof is, neemt gediplomeerd personal trainer, voedingscoach en gedragsveranderingspecialist Jaclyn Byrer de honneurs waar in deze aflevering van Trained. Jaclyn zet zich bij Nike in voor de bevordering van wellness en fitness. Met de oprichter van dansstudio At Your Beat praat ze over hoe we dans kunnen gebruiken om angst van ons af te schudden, op één lijn met ons lichaam te komen, en gewoon van het leven te genieten.