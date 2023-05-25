7 golfoutfits voor heren

Golfoutfits voor heren zijn niet ingewikkeld. Een polo en broek (of shorts) zijn de basis. Daarna volgen de juiste schoenen, handschoenen en headgear.

Op een willekeurige dag op de golfclub, of je nu langs alle 18 holes gaat of een korter rondje maakt, kun je niet zonder een riem, een zonnebril en warme laagjes. Korte mouwen en ventilerende performancematerialen zijn essentials bij warm weer. Net als shorts, als je je kuiten wilt laten zien (en als de dresscode dat toestaat).

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Maar omdat de dresscode voor een golfoutfit voor heren vrij simpel is, zie je vaak klassieke kleding zoals polo's, khaki broeken en chino's op de baan. Maar dat betekent niet dat je niet creatief kunt zijn en de grenzen van je persoonlijke stijl niet kunt verleggen met een nieuwe kleur, een opvallende print of een modern design: probeer eens een golfshirt of een joggingbroek.

Datzelfde geldt voor golfschoenen. Klassiekers met opgestikte neuzen, brogues en oxfords zie je het meest. Maar waarom eis je niet een keer de aandacht op met Air Jordans die voor de green zijn gemaakt? Daarmee voel je je onoverwinnelijk van de tee tot de laatste putt.

Of je je nu klaarmaakt voor je eerste les of je voorbereidt op een toernooi, hieronder vind je zeven golfoutfits voor heren die je motiveren en je handicap laag houden.