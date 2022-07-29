Kan je sneakers in de wasmachine stoppen? Tips voor het wassen van je Nikes

Je kunt vlekken op je sneakers behandelen voordat je de sneakers wast. Gebruik een mild sopje van een half kopje water en een eetlepel zuiveringszout. Als je witte azijn in huis hebt, kun je ook een kwart kopje water mixen met een kwart kopje witte azijn en een eetlepel zuiveringszout.

Pak een schone tandenborstel, maak de borstelharen nat en dip hem in het zuiveringszout. Wrijf de oplossing zacht over de vlek, wacht 10 tot 15 minuten en veeg het dan af met een schone, vochtige doek van microvezel of een handdoek.

Tip: je kunt met deze methode ook vlekken in kleding behandelen.

Als de onderkant van je tennisschoenen vol modder zit of er kleine stukjes grind of andere voorwerpen in moeilijk bereikbare spleten zitten, boen ze dan schoon met een zachte borstel, wat mild afwasmiddel en warm water. Spoel daarna af met water.