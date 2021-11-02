Hoe je je witte schoenen er weer als nieuw uit laat zien

Een nieuw paar witte Air Force 1's is zo puntgaaf dat je misschien huivert bij de gedachte om ze buiten te dragen. Maar een goed paar sneakers is gemaakt om te dragen, of je nu de stad wilt verkennen of de natuur ingaat. Vroeg of laat zullen je perfecte witte schoenen toch onder de vegen, vuil en vlekken komen te zitten. En met schoenen in de kleur van vuil afwaswater zet niemand een nieuwe trend.

Gelukkig zijn er een paar trucs die je thuis kunt proberen om je witte schoenen in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Zo hoef je niet meteen een nieuw paar te kopen. Maak je schoenen regelmatig schoon om te voorkomen dat je later door een dikke laag vuil heen moet werken. Als ze erg vies zijn, kun je ze met deze trucs nieuw leven inblazen.