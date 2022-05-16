Tips van slaapexperts voor het stoppen met laat naar bed gaan

De meesten van ons hebben een overvolle agenda, aldus Jennifer Martin, PhD, klinisch psycholoog, specialist op het gebied van gedrag en slaapmedicatie en professor in de geneeskunde aan de UCLA. En mensen offeren slaap vaak op voor tijd voor zichzelf, met name als ze niet alleen wonen, vertelt ze. Je zegt tegen jezelf "nog eentje" (een uur scrollen, hoofdstuk enzovoort). Maar voordat je het weet, is het twee uur 's nachts en moet je om zeven uur weer op.

"Als mensen slaperig zijn, nemen ze niet altijd goede beslissingen", aldus Martin. En het is een vicieuze cirkel, want als je besluit om lang op te blijven, ben je de volgende dag nóg vermoeider, zegt Martin, waardoor de kans dat dit uitgroeit tot een gewoonte alleen maar groter wordt.

We hoeven je er waarschijnlijk niet aan te herinneren dat het niet halen van de aanbevolen zeven tot negen uur slaap invloed kan hebben op je functioneren overdag.

"Je kunt wat suf zijn en merken dat je je niet goed kunt concentreren of dingen minder goed onthoudt," aldus Keisha Sullivan, DO, specialist op het gebied van slaapmedicatie. Op emotioneel gebied kun je humeurig en prikkelbaar zijn. Fysiek zorgt slaapgebrek voor een gestrest lichaam, waardoor er meer cortisol (een stresshormoon) vrijkomt. Dat kan je immuunsysteem verzwakken, waardoor je eerder ziek wordt, aldus Sullivan. En dat zijn alleen nog maar de gevolgen op de korte termijn. Daarnaast draagt het niet bij aan je doelen op het gebied van voeding, fitness en mentale gezondheid.

Hebben we je aandacht? Mooi. Nu je je bewust bent van de risico's van laat naar bed gaan, hoef je jezelf alleen nog aan te sporen en dit advies ter harte te nemen.