Hoe je je hersenen kunt misleiden voor een betere nachtrust

Het draait allemaal om perspectief: bekijk je de dingen eerder optimistisch of pessimistisch? Want nieuw onderzoek toont aan dat dit verschil ook onbewust van invloed is. Mogelijk bepaalt het ook hoe goed je slaapt.



In het 'Journal of Behavioral Medicine' verscheen een onderzoek hierover. Aan 3500 mensen werd gevraagd een enquête in te vullen over het perspectief van waaruit zij naar de wereld keken. Daarna moesten ze de kwaliteit van hun slaap aangeven, bijvoorbeeld hoe snel ze in slaap vielen, of ze vaak lagen te woelen en draaien en hoelang ze uiteindelijk sliepen. Optimistische mensen beoordeelden hun slaap meestal als redelijk tot goed en dat klopt met eerdere bevindingen: wie optimistisch is, rapporteert zowel hogere verwachtingen als betere ervaringen in bijna alle situaties.



Maar is hier nog meer aan de hand? De onderzoekers vroegen zich af of optimistische personen een beter gevoel hebben over hun leven, waardoor ze er makkelijker mee omgaan en dingen 's nachts beter los kunnen laten. Of is het omgekeerd en betekent voldoende rust dat je je beter voelt en daardoor ook optimistischer bent?



Om daarachter te komen, hebben ze dezelfde groep vijf jaar later nog eens benaderd om het experiment te herhalen. Mensen die vorige keer optimistisch waren, maar toch niet goed konden slapen, rapporteerden deze keer dat hun houding niet was veranderd, maar dat ze nu wel beter konden slapen, in tegenstelling tot de pessimistische deelnemers. De conclusie is: een zonnige kijk kan meehelpen om een onrustige slaap te veranderen in 'sweet dreams'.