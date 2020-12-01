Hoe je je hersenen kunt misleiden voor een betere nachtrust

Natuurlijk is het omgekeerde ook waar: als je goed uitgerust bent, heb je meer 'ruimte' in je hoofd. Het werkt twee kanten op, zo zegt onderzoeker Rosalba Hernandez, professor aan de University of Illinois: "Met meer slaap voel je je beter, zowel emotioneel als fysiek."



Eigenlijk is het allemaal een kwestie van 'mind over matter'. Als je denkt dat je slecht slaapt, hoeft dat in werkelijkheid niet zo te zijn. In het eerste onderzoek van Hernandez werd de slaapkwaliteit alleen gemeten door zelfrapportage, dat wil zeggen dat de deelnemers er zelf een score voor moesten geven. Maar daarna onderzocht ze hoe goed mensen werkelijk sliepen door met een apparaatje alle beweging tijdens de nacht te meten. Dat gaf minder eenduidige resultaten: sommige deelnemers die zichzelf hadden beoordeeld als slechte slapers, bleken in werkelijkheid prima te slapen. Het kan dus best zijn dat een pessimistisch persoon die denkt niet goed te slapen, eigenlijk de hele nacht lekker ligt te dromen.



Wat betekent dit? "Blijkbaar word je meer beïnvloed door je gedachten dan door hoe je werkelijk hebt geslapen", verklaart Christopher Winter, een neuroloog die gespecialiseerd is in onderzoek naar slaap bij atleten. Volgens hem kun je jezelf trainen om dit te veranderen. Als je focust op de drie uur die je, tussen bijvoorbeeld 03.00 en 06.00 uur, aan een stuk hebt geslapen en niet op de onderbroken perioden van slaap daarvoor en daarna, dan voel je je vast al beter uitgerust. En door deze positieve benadering bekijk je alles optimistischer, wat — zoals je nu weet — kan leiden tot beter slapen in de toekomst.