Welke schoenen zijn het beste voor overpronatie?

Als je voeten naar binnen kantelen wanneer je wandelt of hardloopt, heb je mogelijk last van overpronatie. Dit is de meest voorkomende voetlanding. In dat geval kun je het beste investeren in een paar ondersteunende hardloopschoenen. Deze helpen je om comfortabel in beweging te blijven.

Wanneer je wandelt of hardloopt, zou je op je middenvoet moeten landen. Wanneer je middenvoet de grond raakt, is je gewicht namelijk gelijk verdeeld en wordt de impact gelijkmatig geabsorbeerd. Je voet zal daarnaast ongeveer 15% naar binnen kantelen, waarmee je voetholte van nature afvlakt. Dit zorgt voor maximale schokbescherming en houdt je enkels en benen gelijk om blessures te voorkomen. Dit noemen we neutrale pronatie.

De schatting is echter dat de meerderheid van de bevolking overproneert. Overproneerders hebben een overdreven afrol van de voet: ze kantelen hun voeten meer dan 15% naar binnen. Wanneer je op de buitenkant van de hak landt, wordt het gewicht daarna naar de binnenste rand van de voet verplaatst. De voetholte zakt in, waarmee er druk komt op de eerste twee tenen tijdens de afzet voor je volgende stap.