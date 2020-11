Het placebo-effect werkt – lees waarom

Hoe je het placebo-effect in je voordeel laat werken

Ben je op zoek naar een nieuwe herstelmethode? Als je toegeeft aan negatieve verwachtingen, kan dat leiden tot een minimaal effect, aldus Atlas. Experts noemen dat ook wel het 'nocebo-effect'. Het beste wat je kunt doen is ervoor open staan. En zorgen dat je het juiste hulpmiddel of de juiste methode gebruikt, of dat nu een massage gun is of elektrische stimulatie, en voor de juiste reden: om je te helpen je herstel te optimaliseren, niet om een groter fysiek probleem op te lossen. "Als je een lichamelijk probleem hebt of een blessure, maak dan een afspraak met een professional," aldus Halson.



Ben je geïntrigeerd door iets wat je op social media of online hebt gelezen? Spreek er met andere vrienden over, met mensen die veel sporten of een fysiotherapeut. Zoek iemand die ervaring heeft met diverse hersteltechnieken om te onderzoeken wat zij ervan vinden, aldus Halson. Als iemand enthousiast is over de voordelen van een techniek, kan dat ervoor zorgen dat jij er ook meer in gaat geloven.



We willen niet al te meta overkomen, maar als je gelooft dat het placebo-effect echt en effectief is, dan is er een grotere kans dat je de voordelen ook ervaart. Ja, er is ook een placebo-effect voor het placebo-effect. Leuk, hè?