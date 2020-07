Wat is een massagepistool? En heb je er een nodig?

Massagepistolen zijn nog relatief nieuw en er is nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Een onderzoek dat is gepubliceerd in het Journal of Clinical and Diagnostic Research heeft echter aangetoond dat deelnemers die ofwel vijf minuten vibratietherapie ofwel vijftien minuten massage kregen, tot 72 uur na de training significant minder spierpijn hadden dan deelnemers die geen vibratietherapie of massage kregen en dat degenen bij wie een vibrerend apparaat werd gebruikt, in de eerste 24 uur sneller herstelden dan de massagegroep.



Massagepistolen zijn met name effectief bij mensen die intensief en vaak trainen. Door behandeling met een massagepistool herstel je niet alleen veel sneller, ook je bewegingsbereik neemt toe wanneer je het vóór een work-out gebruikt, doordat het bindweefsel soepeler wordt, aldus Helms. Ook als je traint voor een bepaald doel kun je baat hebben bij een massagepistool doordat je spieren minder stijf zijn, wat anders kan leiden tot blessures door overbelasting. Daarnaast kan het helpen bij knopen in spieren en bij lokale spierpijn. "Een gewone foamroller kan niet zo diep inwerken op het weefsel en je kunt met je handen nooit zo snel masseren als een gemotoriseerde kop".



Als je overweegt een massagepistool te gaan gebruiken, moet je op het volgende letten: