Wat te doen met oude schoenen

Niet alle schoenen kunnen zomaar worden hergebruikt. Soms zijn ze gewoon té versleten. Als dat het geval is, kun je oude schoenen recyclen. De verschillende materialen uit je schoenen kunnen voor iets anders worden gebruikt. Soms zelfs om een nieuw paar sneakers te maken.



Er zijn Nike Stores in de VS en Europa die schoenen recyclen, dus vraag in je lokale store na of zij dit ook doen. Via deze programma's worden de materialen van oude, gedoneerde schoenen — waaronder rubber, schuim, vezels, leer en textiel — ingezameld, gescheiden en hergebruikt of verwerkt tot nieuwe Nike Grind materialen. Nike verwerkt al bijna dertig jaar Nike Grind materialen in productontwerpen, winkels en kantoren overal ter wereld. De gerecyclede materialen worden gebruikt voor onder meer meubels, skateboards en zelfs hardlooppaden. Sinds 1992 heeft Nike Grind bijna 60 miljoen kilo sneakermateriaal hergebruikt.



Nike Grind maakt onderdeel uit van een groter duurzaamheidsprogramma van Nike: Move to Zero. Hiermee streeft het merk naar een CO2-neutraal en afvalvrij productieproces om zo de toekomst van sport te veilig te stellen. Het doel is toewerken naar een circulaire toekomst waarbij alles wordt hergebruikt en niets wordt verspild.



Kun je niet bij je lokale Nike Store terecht voor het recyclen van je schoenen, ga dan op zoek naar lokale kledingbanken of textielcontainers. Zo zorg je ervoor dat je oude schoenen op de juiste plek terechtkomen om opnieuw te worden gebruikt. Je kunt ook grote recyclecentra bellen om te vragen of ze schoenen verwerken.