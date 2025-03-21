Als de was doen je meest gevreesde huishoudelijke taak is, klinkt deze suggestie je waarschijnlijk als muziek in de oren. Voor sommige soorten wasgoed, zoals vuile sportkleding, is wassen na elke draagbeurt een must. Maar dat geldt niet voor je hoodie. Het is prima om een hoodie pas te wassen nadat je die vijf of zes keer hebt gedragen.

Over het algemeen geldt: hoe vaker je kleding wast en in de droger gooit, hoe sneller de kleding vervaagt. Veelvuldig wassen kan er ook voor zorgen dat materialen hun vorm en kleur verliezen of gaan pillen, en dat is wanneer de draden afbreken en die vervelende kleine pluizige bolletjes vormen. Dus wat betreft het wassen van je hoodie: minder is meer. Maak je je zorgen over hoe het ruikt tussen wasbeurten, overweeg dan een anti-geurspray te gebruiken om geurtjes te neutraliseren.