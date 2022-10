Een goede hoodie is een veelzijdig kledingstuk dat je warm en comfortabel houdt, keer op keer. Het kan dan ook een flinke domper zijn om je favoriete sweatshirt met capuchon in de was te zien krimpen of vervagen. Laat je geliefde hoodie dit niet overkomen.

Hoodies kunnen lastig te wassen zijn omdat ze vaak prints hebben die na verloop van tijd vervagen of omdat ze hun vorm verliezen in de was. En laten we niet vergeten hoe vervelend het is als het koordje van de capuchon er door het wassen uit valt.

Om je hoodie langer mee te laten gaan, moet je hem goed verzorgen. Er zijn een paar dingen die je kunt doen om hem er langer als nieuw uit te laten zien, en te voorkomen dat hij krimpt, vervaagt of zijn zachtheid verliest.