Hoodies wassen: een gids waarin stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je vlekken uit je hoodie krijgt, hem wast en droogt
Productonderhoud
Volg deze stappen om vlekken, krimpen en vervagen te voorkomen en je trui heerlijk zacht te houden.
Een goede hoodie is enorm veelzijdig. Hij kan worden gedragen met jeans voor een casual look of als extra laagje in de sportschool of na een wedstrijd. Als er eentje is die je leuk vindt, is het logisch dat je hem nooit meer uit wilt trekken, zelfs niet om hem in de wasmachine te gooien. Maar om de hoodie er fris uit te laten zien en er jarenlang plezier van te hebben, is zorgvuldig wassen een must.
Dat lijkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Hoodies hebben vaak prints die kunnen vervagen of ze zijn gemaakt van materialen die kunnen krimpen of die hun vorm verliezen als ze verkeerd worden gebruikt. En laten we niet vergeten hoe vervelend het is als het koord van de capuchon eruit valt na het wassen. Gelukkig is het niet zo moeilijk om je favoriete hoodies er goed uit te laten zien. Deze stapsgewijze tips maken het wassen eenvoudiger en zorgen ervoor dat je hoodies er veel langer als nieuw uitzien.
Tips om hoodies te wassen
Natuurlijk weet je hoe je de was moet doen, maar deze handigheidjes kunnen je helpen om hoodies beter te wassen. Kijk eerst altijd even naar de wasvoorschriften op het etiket voordat je kledingstukken in de wasmachine gooit. Het label moet aangeven of je de wasmachine helemaal moet vermijden of dat het item bijvoorbeeld naar de stomerij moet worden gebracht.
1. Was je hoodie niet elke keer nadat je hem hebt gedragen
Als de was doen je meest gevreesde huishoudelijke taak is, klinkt deze suggestie je waarschijnlijk als muziek in de oren. Voor sommige soorten wasgoed, zoals vuile sportkleding, is wassen na elke draagbeurt een must. Maar dat geldt niet voor je hoodie. Het is prima om een hoodie pas te wassen nadat je die vijf of zes keer hebt gedragen.
Over het algemeen geldt: hoe vaker je kleding wast en in de droger gooit, hoe sneller de kleding vervaagt. Veelvuldig wassen kan er ook voor zorgen dat materialen hun vorm en kleur verliezen of gaan pillen, en dat is wanneer de draden afbreken en die vervelende kleine pluizige bolletjes vormen. Dus wat betreft het wassen van je hoodie: minder is meer. Maak je je zorgen over hoe het ruikt tussen wasbeurten, overweeg dan een anti-geurspray te gebruiken om geurtjes te neutraliseren.
2. Behandel vlekken voor
Let voor je hoodies gaat wassen goed op vlekken zodat je die kunt behandelen voordat je je kledingstuk wast. De onderstaande methodes zijn beproefd, maar het is aan te raden om vlekkenoplossingen aan te brengen op een kleine, onopvallende plek om ervoor te zorgen dat ze je hoodie niet beschadigen of verkleuren, voordat je vlekken op meer opvallende plekken gaat behandelen. En vergeet niet om voorzichtig te zijn met je kledingstukken wanneer je vlekken gaat bestrijden, vooral als ze gemaakt zijn van speciale hoogwaardige materialen. Als je er te agressief over wrijft, kunnen er vezels afbreken.
- Voor kleurrijke hoodies met gras- en voedselvlekken: een kleurveilige, in de winkel gekochte vlekkenverwijderaar kan fantastisch werken voor allerlei vlekken, waaronder bloed, gras en koffie.
- Witte hoodies met zweetvlekken: meng gelijke delen witte azijn en water en spuit de oplossing op de vlek vlak voordat je hem in de was doet.
- Voor witte en gekleurde stoffen met vlekken op oliebasis: saladedressing of vettige voedselvlekken mogen niet met water worden behandeld. De beste oplossing is om snel te handelen voordat de vlek zich vasthecht. Begin door zachtjes met een droge papieren doek op de vlek te drukken om de overtollige olie te verwijderen. Breng vervolgens wat afwasmiddel aan en laat het even intrekken voordat je het kledingstuk door de was haalt. Controleer voordat je je hoodie droogt of de olievlek helemaal is verwijderd. Als dat niet het geval is, moet je de hoodie opnieuw wassen. Door het kledingstuk in de droger te doen, kan de vlek permanent uitharden.
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3. Was met vergelijkbare items
Probeer vergelijkbare materialen en kleding bij elkaar te wassen. Scheid bijvoorbeeld kleuren (donker vs. licht) en sorteer dan verder als er iets in je wasmand erg vuil is. Kledingstukken die heel erg stinken, of zweterig of bevlekt zijn, moeten op zichzelf worden gewassen om te voorkomen dat vuil en vlekken op andere items terechtkomen. Door deze items in een aparte lading te wassen, kunnen ze ook effectiever worden schoongemaakt.
4. Keer de hoodie binnenstebuiten
Voordat je je hoodie in de wasmachine gooit, keer je hem binnenstebuiten om zo de buitenste laag te beschermen. Hierdoor voorkom je dat de kleur uitloopt en dat de buitenste laag in de was tegen andere kledingstukken wrijft.
Rits hem ook dicht om te voorkomen dat hij blijft haken aan andere items in de wasmachine. Als je hoodie een koordje heeft, knoop deze dan vast om te voorkomen dat hij er tijdens het wassen uitglijdt.
5. Gebruik koud water
Als je twijfelt, lees dan het wasetiket voordat je belangrijke kledingstukken in de was gooit. In koud water zal kleding over het algemeen minder snel krimpen, verkleuren of verpest worden, vooral als het om katoenen kleding gaat. Koud water kan ook tot minder kreukels leiden, waardoor je zowel tijd als stroom bespaart bij het strijken. Je kunt hoodies het beste wassen met koud water op een laag toerental.
Wanneer je warm water gebruikt, verbruikt je wasmachine zo'n 90 procent van de stroom om het water op te warmen. Door koud water te gebruiken om je kleding te wassen, bespaar je op deze stroom, waardoor je maandelijkse energierekening lager wordt en je CO2-voetafdruk kleiner.
Als je de tijd hebt, is het zelfs nog duurzamer om je hoodie met de hand te wassen. Laat hem simpelweg 20 minuten weken in koud water met een beetje wasmiddel, en spoel hem dan uit in een teiltje.
6. Bescherm je hoodie tegen overmatig wrijven
De was doen kan vervelend zijn, maar weersta de neiging om je wasmachine te vol te proppen. Bescherm je hoodie door ervoor te zorgen dat er genoeg bewegingsruimte is in de wasmachine. Dit voorkomt overmatige wrijving, die je kleding na verloop van tijd kan beschadigen.
Om je hoodie nog beter te beschermen tegen wrijving met andere kledingstukken in de wasmachine, kun je hem in een waszak van mesh doen voordat je hem wast. Deze mesh waszakken zijn zo ontworpen dat het wasmiddel door het gaas kan dringen om de kleding te wassen, terwijl deze gescheiden blijft van andere kledingstukken in de was.
7. Kies het juiste wasmiddel
Hoewel het prima is om gewoon wasmiddel te gebruiken, kun je overwegen om een mild wasmiddel te gebruiken, zodat je hoodie langer meegaat. Milde wasmiddelen zijn speciaal gemaakt voor delicate materialen zoals zijde, wol en katoen. Als je het belangrijker vindt dat de kleur van je hoodie fel blijft en niet vervaagt, probeer dan een kleurbeschermend wasmiddel.
Je hebt misschien gehoord dat azijn voor alles kan worden gebruikt, van het ontstoppen van afvoeren tot het schoonmaken van je haar, en het werkt ook voor kleding. Voeg gewoon een klein beetje toe aan je wasmachine, samen met een zacht wasmiddel. Dit voorkomt dat donkere kleuren in elkaar overlopen en werkt als een natuurlijke wasverzachter.
Een korte opmerking over wat je niet moet gebruiken. Om de levensduur van je hoodie te verlengen, was je zonder wasverzachter. Ja, het verwijdert kreukels en laat je kleding fris ruiken, maar na verloop van tijd zorgt het voor een wasachtige substantie op kleding. Door deze wasachtige laag verliezen materialen hun absorptievermogen, wat tot problemen kan leiden als je vochtafvoerende sportkleding wast (zoals Nike Dri-FIT).
8. Sla de droger over
Het kan verleidelijk zijn om je hele lading was in de droger te gooien, maar als je de levensduur van je hoodie wilt verlengen en krimpen wilt voorkomen, kun je overwegen om je kledingstuk binnenshuis aan de lucht te laten drogen. Door direct zonlicht kunnen kleuren vervagen. Laat het kledingstuk dus liggend drogen of hang hem in een koele, droge ruimte.
Als je geen tijd hebt om je hoodie aan de lucht te laten drogen, doe dan een paar wollen drogerballen in de machine. Terwijl de machine draait, weerkaatsen ze tussen de droogtrommel en je kleding. Dit helpt de lucht in de machine efficiënter te circuleren, waardoor de droogtijd wordt verkort en het materiaal van je kleding minder wordt belast. Ze kunnen ook helpen kleding zachter te maken en kreukels en statisch vastplakken te verminderen: win-win!
Tekst: Dana Leigh Smith