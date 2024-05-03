Nieuwe zwangerschapsitems bij Nike: een sport-bh voor voeden en kolven en EasyOn schoenen voor tijdens en na de zwangerschap

Wat je moet weten:

Nike heeft twee nieuwe must-haves ontwikkeld om je tijdens de zwangerschap en na de bevalling te ondersteunen: een veelzijdige sport-bh die je kunt gebruiken met een handsfree kolfapparaat, en makkelijk aan te trekken wandelschoenen.

De Nike (M) collectie wordt uitgebreid met een nieuwe work-outjurk en nieuwe T-shirts, tanktops, shorts en leggings voor tijdens de zwangerschap.

Er worden nieuwe postpartum-trainingen onder begeleiding van experts toegevoegd aan het (M)ove Like a Mother-trainingsschema in de Nike Training Club app.

Vrijwel alles verandert tijdens je zwangerschap en het ouderschap. In welke levensfase je ook zit, op Nike kun je vertrouwen voor hoogwaardige, veelzijdige work-outkleding die is ontworpen met jouw unieke behoeften in gedachten. In samenwerking met jonge moeders en mensen die net bevallen zijn, hebben Nike teams gewerkt aan een sport-bh die geschikt is voor handsfree kolven, en de eerste Easy-On schoen voor tijdens de zwangerschap en na de bevalling.

"We geloven dat innovatie voor moederschap net zo belangrijk is als elke andere Nike innovatie", zegt Nike Director of Lifestyle Footwear Product, Kelly O'Connor.

Fanny Ho, Nike Senior Manager Design Innovation, zegt: "Zo veel moeders en partners hebben zich ingespannen om deze producten te maken, omdat we wisten dat moeders er al heel lang op zaten te wachten."

De Nike (M) Swoosh bh is ontworpen om de flexibele structuur te bieden die nieuwe ouders nodig hebben en misten. Hij blijft goed zitten, ook als je borstvoeding geeft of aan het kolven bent, zelfs tijdens een work-out.

De Swoosh bh biedt het volgende:

Compatibel met handsfree kolfapparaten

Geschikt voor borstvoeden door één band los te maken

Een verstelbare band en cups zodat je de maat kunt aanpassen wanneer je lichaam veranderd

Vochtregulerend materiaal dat zichtbare vlekken door moedermelk helpt voorkomen (Nike Leak Protection: Breast Milk)

Gewatteerde banden van foam om pijn bij drukpunten te verminderen

Lagen mesh voor comfort en ventilatie

De meeste sport-bh's voor borstvoeding zijn "ofwel te elastisch en bieden geen ondersteuning, of ze zijn te gestructureerd en kunnen zich niet aanpassen aan fluctuaties in de borstomvang en kunnen niet gebruikt worden met borstkolven", zegt Ho. "We hebben tijdens dit project met talloze vrouwen gesproken die het gevoel hadden dat ze altijd moesten kiezen tussen comfort en ondersteuning, en we wilden een product maken dat hen beide kon bieden."