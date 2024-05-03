Nieuwe zwangerschapsitems bij Nike: een sport-bh voor voeden en kolven en EasyOn schoenen voor tijdens en na de zwangerschap

Nieuwe zwangerschapsitems bij Nike: een sport-bh waarmee je handsfree kunt kolven en EasyOn schoenen voor tijdens en na de zwangerschap
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Nike voegt twee nieuwe activewear zwangerschapsitems toe aan de groeiende Nike (M) collectie.
Wat je moet weten:
- Nike heeft twee nieuwe must-haves ontwikkeld om je tijdens de zwangerschap en na de bevalling te ondersteunen: een veelzijdige sport-bh die je kunt gebruiken met een handsfree kolfapparaat, en makkelijk aan te trekken wandelschoenen.
- De Nike (M) collectie wordt uitgebreid met een nieuwe work-outjurk en nieuwe T-shirts, tanktops, shorts en leggings voor tijdens de zwangerschap.
- Er worden nieuwe postpartum-trainingen onder begeleiding van experts toegevoegd aan het (M)ove Like a Mother-trainingsschema in de Nike Training Club app.
Vrijwel alles verandert tijdens je zwangerschap en het ouderschap. In welke levensfase je ook zit, op Nike kun je vertrouwen voor hoogwaardige, veelzijdige work-outkleding die is ontworpen met jouw unieke behoeften in gedachten. In samenwerking met jonge moeders en mensen die net bevallen zijn, hebben Nike teams gewerkt aan een sport-bh die geschikt is voor handsfree kolven, en de eerste Easy-On schoen voor tijdens de zwangerschap en na de bevalling.
"We geloven dat innovatie voor moederschap net zo belangrijk is als elke andere Nike innovatie", zegt Nike Director of Lifestyle Footwear Product, Kelly O'Connor.
Fanny Ho, Nike Senior Manager Design Innovation, zegt: "Zo veel moeders en partners hebben zich ingespannen om deze producten te maken, omdat we wisten dat moeders er al heel lang op zaten te wachten."
De Nike (M) Swoosh bh is ontworpen om de flexibele structuur te bieden die nieuwe ouders nodig hebben en misten. Hij blijft goed zitten, ook als je borstvoeding geeft of aan het kolven bent, zelfs tijdens een work-out.
De Swoosh bh biedt het volgende:
- Compatibel met handsfree kolfapparaten
- Geschikt voor borstvoeden door één band los te maken
- Een verstelbare band en cups zodat je de maat kunt aanpassen wanneer je lichaam veranderd
- Vochtregulerend materiaal dat zichtbare vlekken door moedermelk helpt voorkomen (Nike Leak Protection: Breast Milk)
- Gewatteerde banden van foam om pijn bij drukpunten te verminderen
- Lagen mesh voor comfort en ventilatie
De meeste sport-bh's voor borstvoeding zijn "ofwel te elastisch en bieden geen ondersteuning, of ze zijn te gestructureerd en kunnen zich niet aanpassen aan fluctuaties in de borstomvang en kunnen niet gebruikt worden met borstkolven", zegt Ho. "We hebben tijdens dit project met talloze vrouwen gesproken die het gevoel hadden dat ze altijd moesten kiezen tussen comfort en ondersteuning, en we wilden een product maken dat hen beide kon bieden."
"Als drukke moeder die graag traint, is het zo essentieel om iets te hebben dat je gewoon aan kunt trekken en waarvan je weet dat je je work-out kunt doen, maar ook kunt kolven en borstvoeding kunt geven wanneer dat nodig is", zegt Nike Well Collective trainer en prenatale fitnessspecialist Betina Gozo over het dragen van de Swoosh bh.
De Nike Reina EasyOn schoen is ideaal tijdens en na je zwangerschap, of je 'm nu draagt tijdens je dagelijkse activiteiten of tijdens work-outs met lage intensiteit.
De allereerste zwangerschapsschoen van Nike biedt het volgende:
- Handsfree instappers
- Ondersteuning en comfort voor vermoeide voeten
- Een bredere stance en grip met wafelpatroon voor stabiliteit
- Een verstelbare inlegzool (de Nike My-Fit inlegzool) voor opzwellende voeten
"We wilden deze schoen laten voldoen aan de wisselende en nieuwe behoeften van aanstaande moeders en moeders na de bevalling: makkelijk aan te trekken, aanpasbaarheid en extra stabiliteit en comfort", zegt O'Connor. "Als moeder van twee kinderen wou ik dat ik de Nike Reina had gehad tijdens mijn zwangerschappen."
Nike breidt ook de Nike (M) collectie uit met een gloednieuwe zwangerschapsjurk en vernieuwde T-shirts, tanktops, shorts en leggings voor zwangerschapswork-outs. Daarnaast zijn er aan de Nike Training Club app nieuwe, door experts begeleide postpartum-trainingen toegevoegd aan het (M)ove Like a Mother trainingsschema.
De Nike (M) Swoosh bh en Nike (M) collectie zijn verkrijgbaar op nike.com en in geselecteerde Retail Stores. De Nike Reina EasyOn schoen is vanaf mei 2024 verkrijgbaar op nike.com en in geselecteerde Retail Stores.
Tekst: Sarah duRivage-Jacobs