De beste bh's voor meisjes van Nike

De beste Nike bh's voor meisjes
Koopgids
Deze sport-bh's voor meisjes en tieners bieden goede bedekking en comfort en zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen.
Wanneer het tijd is voor de eerste (sport-)bh van een meisje, is het belangrijk om de goede maat en pasvorm te kiezen. Jonge atleten hebben een bh nodig waarin ze zich zelfverzekerd, comfortabel en empowered voelen om te sporten en te bewegen. Onze jeugd-bh's zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en bieden uitstekende bedekking en comfort, niet alleen tijdens het sporten maar ook bij dagelijkse bezigheden.
Bij Nike vind je bh's voor kids in verschillende kleuren, patronen en stijlen. Of je tienerdochter nu op zoek is naar een sport-bh voor haar sporttraining of gymles of gewoon voor school, er is een Nike bh voor elke gelegenheid.
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De jeugd-bh's van Nike zijn verkrijgbaar in maten XS tot en met XL+ en zijn over het algemeen geschikt voor kids van 7 tot 15 jaar. Als de meisjes-bh's niet genoeg ondersteuning bieden, kan een bh voor dames misschien uitkomst bieden.
Ontdek de beste Nike bh's voor jonge atleten met deze koopgids.
De beste Nike bh's voor meisjes
Voor sportieve activiteiten, work-outs en andere high-impact bewegingsvormen
Voor jonge atleten die veel sporten of op andere manieren erg actief zijn, kan een bh met meer ondersteuning zorgen voor een omsloten gevoel tijdens het sporten, met voldoende ondersteuning en lichte compressie.
De Nike Swoosh bh heeft bijvoorbeeld bredere racerback-bandjes en een bredere borstband die voor meer ondersteuning zorgt. De Nike Swoosh bh is gemaakt met Nike Dri-FIT technologie en verdeelt vocht over het oppervlak van het materiaal. Zo blijven jonge atleten koel en droog wanneer ze zich in het zweet werken. Deze bh (ook verkrijgbaar in damesmaten) is verkrijgbaar in verschillende kleuren en prints, en zelfs een paar omkeerbare designs.
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Voor casual, dagelijks draagplezier
Als de jonge persoon in je leven een bh nodig heeft voor casual, dagelijks gebruik, kun je een bh kiezen met lichte ondersteuning waarvan je nauwelijks voelt dat je hem aan hebt.
Een voorbeeld van deze lichtgewicht bh's is de Nike One bh, gemaakt van elastisch materiaal met een hoge hals voor extra bedekking. Hetzelfde geldt voor de Nike Indy bh, verkrijgbaar in verschillende stijlen en designs.
De Indy bh is er in dames- en kindermaten en heeft een naadloos design dat heerlijk zacht aanvoelt op de huid. De dunne schouderbandjes voelen licht aan en zorgen ervoor dat je vrij kunt bewegen. Ook in deze bh's is de zweetafvoerende Dri-FIT technologie van Nike verwerkt.
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Hoe kun je het beste de bh-maat voor meisjes opmeten?
1. Meet de onderwijdte (de omvang van het lichaam net onder de borsten)
Hou een zacht meetlint horizontaal en trek het rondom de ribbenkast net onder de borsten (ook wel de onderwijdte genoemd). Het meetlint moet goed, maar niet te strak om het lichaam zitten.
2. Geen meetlint bij de hand?
Pak een touwtje (of bijvoorbeeld een schoenveter), een pen en een liniaal. Trek het touwtje horizontaal om het lichaam, net onder de borst — net als bij het meten met een meetlint — en markeer met de pen het punt waar het uiteinde het touw weer raakt. Leg het touw dan op een vlakke ondergrond en gebruik een liniaal om de onderwijdte op te meten.
3. Bereken de bh-maat
Gebruik de onderwijdtemeting uit stap 1 of 2 om de bh-maat te vinden in de maattabel. Als de gemeten waarde tussen twee maten in de tabel valt, kies dan de grotere maat; een iets grotere bh is comfortabeler dan een bh die te strak zit. *Bh's in ruimere maten (+) verschillen alleen in omtrek, niet in lengte of stijl.
Drie tips om de juiste pasvorm te vinden
1. Begin met de bandjes
Je zou twee vingers tussen het bandje en het lichaam moeten kunnen stoppen. Probeer een kleinere maat als het bandje te los zit, en een grotere als de bandjes in de huid lijken te snijden.
2. Controleer de borstband
De band om de borstkas moet niet te strak zijn. Er moeten makkelijk twee vingers tussen de band en de huid kunnen. Doe de armen omhoog om te controleren of de borstband dan niet omhoog schiet. Die zou recht over de ribben moeten blijven.
3. Spring zonder beweging
Toe maar... spring! De beweging van de borsten moet minimaal zijn en ze moeten bedekt en omsloten blijven voelen. Beweegt alles te veel mee of als de borsten er aan de zijkant of van boven uitpuilen, dan kun je een damesmaat proberen.
Tekst: Julia Sullivan