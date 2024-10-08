De beste bh's voor meisjes van Nike

Wanneer het tijd is voor de eerste (sport-)bh van een meisje, is het belangrijk om de goede maat en pasvorm te kiezen. Jonge atleten hebben een bh nodig waarin ze zich zelfverzekerd, comfortabel en empowered voelen om te sporten en te bewegen. Onze jeugd-bh's zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en bieden uitstekende bedekking en comfort, niet alleen tijdens het sporten maar ook bij dagelijkse bezigheden.

Bij Nike vind je bh's voor kids in verschillende kleuren, patronen en stijlen. Of je tienerdochter nu op zoek is naar een sport-bh voor haar sporttraining of gymles of gewoon voor school, er is een Nike bh voor elke gelegenheid.

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De jeugd-bh's van Nike zijn verkrijgbaar in maten XS tot en met XL+ en zijn over het algemeen geschikt voor kids van 7 tot 15 jaar. Als de meisjes-bh's niet genoeg ondersteuning bieden, kan een bh voor dames misschien uitkomst bieden.

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