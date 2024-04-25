Beste beugelloze bh's van Nike
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Support én comfort in een beugelloze bh? Jazeker. Bekijk deze topkeuzes voor je nieuwe favoriet voor work-outs en dagelijks draagplezier.
Als het op ondersteuning aankomt, is een beugel in de meeste bh's de standaard geworden. Toch zijn er veel beugelloze bh's met uitstekende ondersteuning die je kunt overwegen te dragen. Er zijn zelfs geweldige bh-opties zonder beugel in Plus Size-maten.
"Beugelloze bh's zijn een geweldige optie voor lichte, medium en complete ondersteuning", zegt Nike Senior Product Line Manager Emme McAtee. Bij het ontwikkelen van een bh voor Nike "gaan we zorgvuldig aan de slag met de pasvorm van de bh-band om ervoor te zorgen dat die het borstweefsel goed ondersteunt. We gebruiken ook stabilisatoren in de bandjes om beweging te verminderen."
De beste keuze voor een beugelloze bh draait niet alleen om comfort, ook al is dat superbelangrijk. Beugelloze bh's kunnen, mits ze op de juiste manier zijn ontworpen, ook essentiële ondersteuning bieden. Uit een onderzoek in Frontiers in Sports and Active Living bleek dat meer ondersteuning van de borsten de hardloopprestaties kan verbeteren. Een ander onderzoek toonde aan dat minder ondersteuning van de borsten sneller tot vermoeidheid kan leiden en de effectiviteit van je ademhaling kan veranderen, zowel tijdens een work-out als in het dagelijks leven.
Hier zijn enkele van de beste beugelloze bh's van Nike, allemaal ontworpen voor de juiste ondersteuning, zelfs bij intensieve activiteiten.
Beste beugelloze optie voor verstelbaarheid: Nike Indy
Op sommige dagen wil je de vulling, op andere dagen niet. Of misschien wil je iets meer ruimte in de cups of een strakkere pasvorm bij de schouders. Je voorkeuren kunnen bij elke work-out anders zijn, dus de mogelijkheid om je bh aan te passen is een groot pluspunt. De Nike Indy beugelloze bh biedt ultieme verstelbaarheid.
Of je nu kiest voor de Indy met lichte ondersteuning, de Indy met medium ondersteuning of de Indy met complete ondersteuning, de verstelbare bandjes en de subtiele vorm zorgen voor langdurig comfort. Dankzij de uitneembare pads in de Indy met lichte ondersteuning en Indy met medium ondersteuning kun je zelf bepalen of je vulling in de bh wilt. "De Indy High Support biedt ultieme customization. De verstelbare bandjes zorgen voor de perfecte pasvorm en lift, terwijl je met de haak-en-oogsluiting de pasvorm kunt aanpassen", zegt McAtee.
De beste beugelloze bh om alles op zijn plek te houden: Nike Swoosh of Nike Jordan Sport
Tijdens een intensieve work-out wil je een omsloten gevoel om beweging te minimaliseren, maar wil je je ook niet beperkt voelen. De Swoosh met complete ondersteuning is perfect voor high-impact sporten, maar is nog steeds comfortabel en licht. Bovendien kun je de band eenvoudig verstellen met de verlengde klittenbandsluiting aan de onderkant.
Daarnaast heb je de Swoosh met lichte ondersteuning voor minimale bedekking en de Swoosh met medium ondersteuning en ingenaaide pads voor meer structuur. Alle Swoosh bh's zijn voorzien van Nike Dri-FIT technologie om zweet weg te voeren van je huid, zodat het sneller verdampt. Het adaptieve materiaal van de sport-bh voelt aan als een tweede huid en dankzij de elastische vezels is de bh moeiteloos aan en uit te trekken.
Een andere extra elastische, vochtafvoerende, beugelloze bh is de Jordan Sport, een optie met medium ondersteuning, verschillende felle kleuren en een adaptief materiaal dat snel van vorm herstelt, ongeacht je type training.
Beste beugelloze keuze om in te chillen: Nike Alate
De beste beugelloze bh is niet alleen geschikt voor work-outs, maar ook perfect om te dragen tijdens een tripje naar de supermarkt, een lunch met vrienden of een chillsessie op de bank in je T-shirt en joggingbroek. De Alate bh-collectie is ideaal om in te sporten, maar het lichte, ventilerende en zachte materiaal maakt de bh ook geschikt als bh voor elke dag.
Zelfs als je alleen boodschappen gaat doen, houdt Nike Dri-FIT technologie je droog en comfortabel.
Bra Fit bepalen
Als je je bh-selectie hebt beperkt tot een paar mogelijkheden, is het tijd om de maat te bepalen. Geen probleem. De Nike maatwijzer is een handig hulpmiddel om de pasvorm te bepalen voor een breed scala aan bh-maten, met cupmaten van A-G of XS-4X.
Als je bh's in de store past, volg dan deze algemene aanbevelingen: De borstband aan de onderkant moet ruimte bieden om er twee vingers tussen te kunnen steken en mag niet beknellend zijn of verschuiven. Door een paar bewegingen uit je training uit te voeren, kun je bepalen of de bh voldoende ondersteuning biedt. De beste beugelloze bh voor een rustige yoga- of pilatessessie is waarschijnlijk niet dezelfde bh die je zou kiezen voor een HIIT-les.
Omdat je voor uiteenlopende activiteitsniveaus verschillende bh's nodig hebt, kun je er met een paar beugelloze bh's zeker van zijn dat je overal klaar voor bent en voldoende ondersteuning krijgt, of je nu boodschappen doet of traint voor een marathon.
Tekst: Elizabeth Millard