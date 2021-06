3 tips van experts om nieuwe gewoontes te integreren in je leven

Je benen opwarmen voor je gaat hardlopen. Je bed elke ochtend opmaken. Je handen wassen na het plassen. Insta checken voor je gaat slapen... en je wekker snoozen als je wakker wordt.

Of ze nu nuttig zijn of niet, gewoonten zijn handelingen die je zo vaak verricht dat ze vrijwel automatisch gaan, aldus Benjamin Gardner, PhD, senior docent aan King's College in Londen, die onderzoek doet naar gedragsverandering en het ontstaan van gewoonten. Een slechte gewoonte aanleren lijkt vaak makkelijker te gaan dan een goede. Dat komt omdat gewoonten ontstaan als reactie op een of andere beloning, aldus Gardner. Van chocola word je sneller blij dan van een wandeling — ook al crash je later op de dag door de suiker in de chocola.



Nog een belangrijke factor die je richting de slechte gewoonte (chocola) trekt: moeite. Van nature neigen we naar de minst uitdagende optie, als dat mogelijk is, aldus Sohee Lee, gecertificeerd kracht- en conditiespecialist en PhD-student die onderzoek doet naar gedragsverandering en het ontstaan van gewoonten. Een belangrijke factor in het ontwikkelen van gezonde gewoonten is zaken zo organiseren dat je de drempel naar zo'n gewoonte verlaagt.