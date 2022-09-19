Mentale blokkades doorbreken

Een gevoel van angst op het moment dat je een meer ervaren vriend een ijzige skipiste af volgt. De gedachte dat die presentatie nooit gaat lukken, ondanks het feit dat je die op je duimpje kent. Niets zeggen tijdens een call met je nieuwe team, omdat je het gevoel hebt dat je er niet mag zijn.

Angst, verlies van zelfvertrouwen of het bedriegerssyndroom kunnen je zuurverdiende vooruitgang in gevaar brengen. Deze mentale blokkades ontstaan vaak door de hormonen adrenaline en cortisol, die het lichaam overspoelen wanneer je je bedreigd voelt of onder hoge druk staat, legt Regine Muradian, PsyD, klinisch psycholoog gespecialiseerd in faalangst, uit. Deze hormonen kunnen de vecht-of-vluchtreactie van je lichaam activeren. Het resultaat is een aantal fysieke symptomen: een snel kloppend hart, een benauwd gevoel en/of klamme handen, en het gevoel dat je helemaal dichtslaat. Maar onderzoek wijst uit dat je daar iets aan kunt doen.

Hoewel je misschien denkt dat je de enige bent die het in die situaties moeilijk heeft, is dat helemaal niet zo. "Onder druk bezwijken komt vaker voor dan je denkt. Zelfs professionals slaan wel eens dicht", zegt Greg Chertok, gediplomeerd mentaal performanceconsultant, die met atleten heeft gewerkt in belangrijke competities als de Olympische Spelen, de Super Bowl en de Stanley Cup. Bedenk maar eens hoeveel belangrijke wedstrijden teams hebben verloren vanwege één gemiste kans.

Wat nog beter werkt dan goed gezelschap om je heen hebben, zijn deze eenvoudige technieken die je kunt gebruiken om je gedachtes onder controle te krijgen. Zo kun je vol zelfvertrouwen aankomende obstakels overwinnen. Hier volgen drie veelvoorkomende mentale blokkades die ervoor kunnen zorgen dat je dichtslaat — en hoe je daar volgens experts vanaf kunt komen.