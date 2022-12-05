Redenen om prenatale yoga te proberen, volgens experts

Denk jij als je 'sporten tijdens de zwangerschap' hoort meteen aan zwangerschapsyoga? Begrijpelijk, want de low-impact work-out die yoga heet is namelijk enorm veelzijdig en goed af te stemmen op de behoeften van het zwangere lichaam. Daarnaast is zwangerschapsyoga vaak de enige vorm van beweging die sportscholen in hun aanbod hebben voor zwangere leden.

"Zwangerschapsyoga kan een heel heilzame vorm van gematigde beweging zijn", vertelt Dena Zimbel, yoga-instructeur in Portland, Oregon, gepensioneerd vroedvrouw en lid van de adviesraad van Nike (M)ove Like a Mother. "Natuurlijk is yoga een vorm van beweging en bewegen is altijd goed. Maar de beoefening ervan bevordert ook de connectie tussen lichaam en geest, die essentieel is als er een ander leven in je groeit. Vaak is de zwangerschap een lastige periode om je één te voelen met je veranderende lichaam en yoga geeft je een handvat om die band weer aan te halen", aldus Zimbel.

Zeker als je nog nooit aan yoga hebt gedaan (of laten we eerlijk zijn, zelfs al heb je dat wel), kan een routine voor zwangerschapsyoga opzetten nogal intimiderend zijn. Of als je nooit echt interesse hebt gehad in het hele concept van ~yoga vibes~ of je jezelf liever afbeult dan dat je afzakt op de bank, word je misschien niet warm van een mildere vorm van beweging. Desalniettemin kan wat tijd op de mat je echt goeddoen (vraag wel eerst aan je arts of het kan). Wij sommen op hoe je er optimaal gebruik van maakt.