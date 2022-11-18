Hoe het echt zit met stress en vruchtbaarheid
Dit is Nike (M)
Zwanger proberen te worden kan erg stressvol zijn als het niet meteen lukt. Lees hoe je tijdens dit proces goed voor jezelf blijft zorgen.
- Onderzoek wijst uit dat stress invloed kan hebben op je vruchtbaarheid. Dit kan een vicieuze cirkel worden als je stress oploopt omdat je nog niet zwanger bent.
- Je richten op zelfzorg die echt zinvol is, kan je helpen om beter met die gevoelens om te gaan.
- Bel bijvoorbeeld iemand — maar wel de juiste persoon. Contact hebben met iemand die eenzelfde ervaring heeft, of in elk geval goed kan meeleven, kan een groot verschil maken.
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* Deze inhoud is bedoeld om te informeren en te inspireren, maar het is geen vervanging van een diagnose, behandeling, of gericht medisch advies. Vraag altijd je (huis)arts of verloskundige om advies bij vragen over je gezondheid voorafgaand, tijdens en na de zwangerschap.
Je hebt je misschien vooral beziggehouden met hoe je niet zwanger raakt. Het kan dan een onaangename verrassing zijn dat het niet meteen gebeurt als je eraan toe bent. En dat kan stress worden als je elke maand opnieuw niet zwanger blijkt te zijn. Om het nog erger te maken weten we dat stress slecht is voor je vruchtbaarheid, maar hoe gaan we er dan mee om... zonder in de stress te schieten?
"Het is erg stressvol om een diepgewortelde wens niet uit te zien komen", aldus Lucy Hutner, psychiater uit New York en hoofdredacteur van Textbook of Women's Reproductive Mental Health. Tel daarbij op dat "je geen invloed hebt op de uitkomst maar je daar alsnog verantwoordelijk voor voelt, en dan heb je nog wat extra stress te pakken." Dus, onthoud: stress ervaren is heel logisch. Maar dat betekent niet dat je niet geholpen mag worden om er beter mee om te gaan. Hier delen experts hun kennis over stress en vruchtbaarheid, en krijg je tips om je stress te verminderen.
Erken dat stress een rol speelt bij vruchtbaarheid.
Iemand vertellen 'gewoon te ontspannen' en zeggen dat het allemaal wel goed komt, helpt nooit, in geen enkele situatie. Maar begrijpen hoe stress de vruchtbaarheid beïnvloedt is nog steeds belangrijk. In een onderzoek uit 2018 in het tijdschrift Dialogues in Clinical Neuroscience ontdekten onderzoekers dat het verminderen van stress inderdaad kansverhogend werkt. "Uit onderzoek blijkt hoe groot de impact is van psychologische interventies bij vrouwen die zwanger willen worden", aldus Alice Domar, PhD, hoofd empathiecoach bij Inception Fertility en universitair docent verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde aan de Harvard Medical School in Boston. In decennia aan onderzoeken onder vrouwen die te maken hadden met onvruchtbaarheid, zag Domar dat vrouwen die cognitieve gedragstherapie en mindfulness-sessies volgden (zoals meditatie), drie keer meer kans hadden om zwanger te raken dan vrouwen die daar niet aan deelnamen.
Praat positiever tegen jezelf.
Wat vaak het meest effectief is voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, zegt Domar, is een stressbeheersingsstrategie die bekend staat als cognitieve herstructurering. Als je negatieve gedachten steeds blijft herhalen, bijvoorbeeld dat het je eigen schuld is dat je niet zwanger wordt, adviseert Domar om die innerlijke stem uit te dagen. "Als een vrouw bijvoorbeeld zegt: 'Ik zal nooit een baby krijgen', zou ik vragen: 'Nou, als dat waar is, waarom doe je dan aan IVF en geef je al dat geld uit?'", zegt Domar. "Deze persoon heeft duidelijk hoop. Dus denk niet 'ik krijg nooit een kind', maar 'ik doe er alles aan om een kind te kunnen krijgen'." Of doe aan dankbaarheid: "Ik ben dankbaar dat ik er klaar voor ben om moeder te worden, wanneer dat ook moge zijn, op wat voor manier dan ook."
Ontdek hoe je ontspant.
Is een bubbelbad niets voor jou? Maak je geen zorgen, er is geen vast recept voor zelfzorg. "Dat is zo persoonlijk", zegt Natalie Crawford, vruchtbaarheidsarts en medeoprichter van Fora Fertility in Austin, Texas, VS. Wat telt is de tijd nemen voor zelfzorg. "Denk bijvoorbeeld aan acupunctuur. Dat kan stress helpen verminderen en dus een positief effect hebben, volgens sommige vruchtbaarheidsonderzoeken. Acupunctuur leidde alleen wel tot precies dezelfde resultaten als 'schijnacupunctuur': wat in feite dezelfde ervaring is, behalve dat de naalden willekeurig worden aangebracht. Beide methodes werkten beter dan geen interventie." Met andere woorden: het is waarschijnlijk het best om even afstand te nemen van je dagelijkse beslommeringen en je op jezelf te richten. Je kunt bijvoorbeeld een dagboek bijhouden, sporten, of elke dag minimaal 30 minuten lezen, stelt Crawford voor.
Vertrouw op vrienden die je echt begrijpen en steunen.
Als je schoonzus vol trots haar derde zwangerschap aankondigt terwijl jij de eerste nog niet hebt gehad, heb je mensen nodig die begrijpen waarom dit blijde nieuws bij jou tranen opwekt. "Misschien begrijpen je beste vrienden of naaste familieleden je niet per se", zegt Hutner. "Mensen bedoelen het vaak goed, ook je vrienden, maar als diezelfde vrienden wél zwanger zijn, is dat vaak lastig." Je moet op zoek naar mensen die je onvoorwaardelijk steunen. Crawford voegt eraan toe dat wanneer je zulke mensen niet binnen je netwerk of online community's kunt vinden (en zelfs wanneer je dat wel kunt), therapie je mogelijk kan helpen.
Maak meer verbinding met je lichaam.
Je plast op ovulatietesten, meet je temperatuur en bent doorlopend bezig met alles wat je voelt en wat dat misschien wel (of niet) betekent. "Als je zwanger probeert te raken, ontkom je niet aan het contact met je lichaam", zegt Hutner. "Als ons lichaam niet doet wat we willen, kan dat heel pijnlijk en soms schokkend zijn. Ik moedig mijn cliënten aan om op alle mogelijke manieren hun lichaam vooral positief te blijven benaderen." Dat kan bijvoorbeeld door te blijven sporten, een massage te boeken als je daar het budget voor hebt, of regelmatig een bodyscan in te plannen of aan meditatie te doen.
Het gaat er vooral om dat je manieren vindt om je lichaam te voelen en het te geven wat het op dat moment nodig heeft. Wie weet is het tenslotte binnenkort een lichaam waarin nieuw leven groeit.
Tekst: Jihan Myers
Fotografie: Vivian Kim
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