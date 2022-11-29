Kun je tijdens je zwangerschap intense work-outs doen?

Als je voor je zwangerschap al stapelgek was op sporten, dan rijst er waarschijnlijk een grote vraag nu je aan het sporten bent met een baby in je buik: Moet ik de intensiteit van mijn work-outs verminderen? En dat vraag je je niet voor niets af. Veel prenatale work-outs worden vol trots aangeprezen als 'rustig' en 'gematigd', wat misschien niet je favoriete tempo is.

Als je uitgeput bent of op een andere manier er klaar voor bent om het wat rustiger aan te doen, doe dat dan. Gebruik anders Rate of Perceived Exertion (RPE), een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 op de bank liggen en Netflix kijken is en 10 een van de zwaarste work-outs die je ooit hebt gedaan. Beperk de intensiteit tot niet meer dan een 7 of 8 van de 10, zegt Amanda Williams, gecertificeerd verloskundige in Oakland, Californië, en lid van de Nike (M)ove Like a Mother adviesraad. (Klinkt dat anders dan de oude richtlijn voor de hartslag waar je van hebt gehoord? Dat komt omdat die richtlijn oud is, zegt dr. Williams.)

Natuurlijk zal bij iedereen 7 of 8 anders zijn en wat voelt als een 7 bij 18 weken zwanger kan een heel andere work-out zijn dan wat voelt als een 7 met 32 weken. "Zwanger zijn is als het dragen van een rugzak en elke week wordt er een flinke steen bij gedaan. Tegen het einde van je zwangerschap is dezelfde inspanning die je met 20 weken deed veel en veel moeilijker, omdat je die volle rugzak draagt", zegt Catherine Cram, sportfysioloog en eigenaar van Prenatal and Postpartum Fitness Consulting in Verona, Wisconsin. "Je wordt niet minder fit. Je werkt harder."

Dus hoe pas je je aan? Het gaat echt om het luisteren naar je lichaam. "Het is heel persoonlijk, dus je moet werken op je eigen comfortniveau", zegt dr. Williams. Om te beginnen…