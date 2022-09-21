Skateboarden voor beginners

Skateboarden is een sport die vaardigheid, coördinatie en balans vereist. Maar het is ook ongelooflijk leuk en opwindend, en de moeite waard om te leren, zelfs op volwassen leeftijd, aldus Joe Eberling, oprichter van The U.S. Skateboard Education Association en een door de USSEA gecertificeerde skateboardleraar.

Hij legt uit dat de leercurve van skateboarden vergelijkbaar is met die van andere sporten. “Leeftijd is geen barrière. De fysieke vaardigheden die je gebruikt bij het skateboarden — staan, balanceren en tegen de grond drukken — zijn dezelfde [vaardigheden] die je gebruikt in sporten als schaatsen en rolschaatsen, waar mensen van alle leeftijden nog aan beginnen."

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Eberling zegt dat hulp inroepen van een gecertificeerde coach of skateboardprofessional de beste keuze is voor beginnende boarders als het gaat om goed leren rijden, maar dat atleten de basis ook zelf kunnen leren, zolang ze de juiste uitrusting maar hebben en legaal kunnen skateboard in de daarvoor bestemde ruimte. (Het kan op sommige plaatsen verboden zijn om te skaten, dus check altijd even of je ergens mag skateboarden.)

En ook al sta je misschien nog niet op een skateboard, is het belangrijk dat je over de juiste beschermende uitrusting beschikt voordat je begint. Daarmee bedoelen we een helm, knie- en elleboogbeschermers en polsbeschermers of -pads. Lees verder om te leren hoe je begint met rijden en welke uitrusting je het beste kunt kopen om te leren skateboarden.