Laat je kids verliefd worden op bewegen

01. Geef het goede voorbeeld.



Soms lijkt het alsof je kids je niet horen, maar het tegendeel is waar. "Telkens wanneer je het met hen hebt over bewegen, kun je hen enthousiast maken over fysieke inspanning", aldus Diana Cutaia, oprichter van Coaching Peace Consulting, dat samenwerkt met het Social and Community Impact team van Nike.



Of je je nu voorbereidt op een work-out of net afgepeigerd weer thuiskomt, vertel hen hoe goed het is om je te bewegen. Zeg geen dingen als "Mama moet vandaag gaan sporten" of "Papa is doodop van zijn rondje hardlopen", maar iets als "Mama heeft zo'n zin om vandaag te gaan sporten" of "Papa heeft vandaag hard getraind, zie je hoe sterk hij is?" Als je je kids leert hoeveel je uit je work-out haalt, hoe meer ze zelf gemotiveerd worden, aldus Nunez.



02. Geef ze een goede start.



Hoe goed bedoeld ook, ouders leggen soms teveel nadruk op het motiveren van hun kids om te bewegen in plaats van hen te leren hoe ze dat moeten doen, aldus Cutaia. "Uiteraard wil je ze stimuleren, maar het gaat er vooral om dat je hen duidelijk maakt wat ze moeten doen, zodat ze het ook echt kunnen doen". Als je je kids niet het gevoel geeft dat ze het kunnen, raken ze gefrustreerd en geven ze uiteindelijk op.