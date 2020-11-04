Krijg je wel genoeg slaap?

Als je je goed voelt wanneer je je dag start, dan is dat een goede indicator dat je voldoende slaap krijgt. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar hoe je je later in de middag en in de avond voelt. "Voel je je 's middags onderweg terug naar huis slaperig en dromerig wanneer je stilstaat voor het stoplicht? Val je 's avonds in slaap wanneer je tv kijkt op de bank? Als dat zo is, voeg dan een halfuur slaap toe per nacht totdat dat niet meer gebeurt."

Als je je alert voelt vanaf het moment dat je opstaat totdat je je voorbereid om naar bed te gaan, dan heb je het perfecte aantal uren te pakken.

Maak er een gewoonte van: we dagen je uit om te starten met het meten en evalueren van je slaapritme, zodat je je ideale ritme kunt ontdekken. Plaats een schriftje naast je bed en verplicht jezelf om je slaap een week lang te meten. Schrijf wanneer je in de ochtend wakker wordt op hoeveel uren je hebt geslapen en wakker bent geweest. Schrijf één of twee keer per dag op wanneer je je slaperig voelt gedurende de dag. Feliciteer jezelf iedere keer wanneer je iets opschrijft in je slaapdagboek ("Goed gedaan!"). Na een week kun je de gegevens analyseren en het advies van Halson implementeren over het toevoegen van 30 minuten slaap aan een nacht totdat je je niet meer moe voelt gedurende de dag.