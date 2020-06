Krijg je wel genoeg slaap?

Er is een goede reden waarom je vaak hebt gehoord dat je acht uur slaap per nacht nodig hebt: onderzoek ondersteunt die bewering namelijk. "Sommige mensen hebben echter 9-10 uren nodig om zich goed te voelen. Als je hard traint heb je wat meer slaap nodig dan gewoonlijk. Het zorgwekkende is echter dat de meeste mensen maar 6-6,5 uur slapen per nacht", zegt Shona Halson, herstelexpert en Associate Professor aan de School of Behavioral and Health Sciences van de Australian Catholic University.

De beste manier om te ontdekken hoeveel uur slaap je nodig hebt is door op te schrijven wanneer je gaat slapen en opstaat, zodat je uit kunt rekenen hoeveel uren slaap je krijgt. Horloges en andere apparaten die slaap bijhouden kunnen onbetrouwbaar zijn en schatten in het algemeen de tijd die je slaapt hoger in. Zodra je ziet hoeveel uur slaap je gemiddeld per nacht krijgt, onderzoek je hoe je je voelt gedurende de uren dat je wakker bent, zegt Halson. "Wanneer je wakker wordt, hoe voel je je dan? Heb je meerdere koppen koffie nodig om op te starten?"