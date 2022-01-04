Hoe krachttraining je stofwisseling kan verbeteren

Ten slotte bestaat de kans dat je op natuurlijke wijze meer calorieën verbrandt tijdens dagelijkse activiteiten, als je een sterker en fitter lichaam hebt. Dat kun je doen door NEAT (non-exercise activity thermogenesis), alle bewegingen die je gedurende de dag doet buiten het sporten om, op peil te houden of te verhogen.

NEAT neemt soms af bij mensen die met een trainingsprogramma beginnen. Uit een onderzoek in Obesity Reviews uit oktober 2012 bleek zelfs dat een afname van alle bewegingen gedurende de dag buiten het sporten om een van de redenen is waarom mensen niet afvallen, ook al sporten ze regelmatig.

Maar uit een onderzoek in Advances in Nutrition van september 2015 bleek dat aerobe oefening waarschijnlijk leidt tot een verminderde NEAT. Bij krachttraining gebeurt dit waarschijnlijk minder snel.

NEAT speelt een belangrijke rol bij de stofwisseling, omdat het van grote invloed is op het aantal calorieën dat je per dag verbrandt. NEAT is ook zeer variabel: het zorgt voor 6-10 procent van de totale dagelijkse calorieverbranding bij mensen die voornamelijk zitten en voor 50 procent of meer bij mensen die zeer actief zijn.