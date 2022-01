Hoe krachttraining je stofwisseling kan verbeteren

Volgens de Amerikaanse richtlijnen, de Physical Activity Guidelines for Americans, is het voor volwassenen goed om twee keer per week een krachttrainingwork-out voor het hele lichaam te doen.



In de richtlijnen wordt volwassenen aangeraden 150 tot 300 minuten per week gematigd intensief te trainen, of om 75 tot 150 minuten per week aan zware training te doen, of een equivalente combinatie van de twee.



Maar je hoeft je niet te beperken tot deze aanbevelingen. Je kunt vaker dan twee dagen in de week aan krachttraining doen. Het American College of Sports Medicine adviseert om minimaal 48 uur de tijd te nemen tussen work-outs die dezelfde spiergroepen trainen.