Verbrand je vet met krachttraining?

Met bepaalde soorten lichaamsbeweging verbrand je meer calorieën dan met andere. Bij sommige soorten work-outs — meestal met hoge intensiteit, zoals kettlebell swings of sprints — profiteert je lichaam van het 'afterburn'-effect. Volgens de National Academy of Sports Medicine houdt dit in dat je lichaam blijft reageren op de verhoogde hartslag. Dit biedt een groot aantal voordelen, waaronder een langdurig verhoogde stofwisseling en enige vetverbranding.

Maar work-outs met hoge intensiteit staan niet noodzakelijkerwijs gelijk aan gewichtheffen, en het is belangrijk om deze twee van elkaar te onderscheiden. Terwijl high-intensity intervaltraining (HIIT) is gericht op korte, intense oefeningen, kan krachttraining methodischer zijn en langere rustperiodes bevatten tussen sets, zoals deadlifts of squats. Elke aanpak heeft zijn voordelen.



Zo wees een onderzoek uit 2000 in het International Journal of Sports Nutrition Exercise and Metabolism uit dat gewichtheffen de basale stofwisselingssnelheid (BMR) van vrouwelijke deelnemers met 4,2 procent verhoogde. Toen ze een dag later opnieuw werden onderzocht, was hun BMR nog steeds verhoogd, net als hun vetoxidatie in rust. Dit suggereert dat gewichtheffen vergelijkbare effecten heeft als het 'afterburn'-effect, alhoewel waarschijnlijk in mindere mate.