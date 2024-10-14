Waar je op moet letten als hardloopschoenen uitkiest voor de winter

Dat het buiten koud en ijzig wordt, betekent niet dat je binnen moet trainen, maar wel dat je strategischer te werk moet gaan. Schoenen waarvan je in de zomer of herfst veel plezier hebt gehad, zijn misschien niet de beste hardloopschoenen voor winterse perikelen.

Onderzoek toont aan dat zowel koude temperaturen als natte weersomstandigheden en sneeuw het risico op spier- en botblessures kunnen verhogen. Daarom kun je het beste schoenen dragen die gemaakt zijn voor winters weer, om dergelijke potentiële blessures te beperken. Met dat in het achterhoofd geven we je hier tips voor winterschoenen waarmee je je trainingsprestaties op peil houdt en je voeten warm blijven.