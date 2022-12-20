Vier ideeën voor goede voornemens, plus tips om je eraan te houden

Rond de jaarwisseling nemen veel mensen zich voor om in het nieuwe jaar gezonder te gaan leven. Op zoek naar inspiratie? Kies voor goede voornemens die te maken hebben met mindfulness, beweging, rust en gezond eten. Zelfs kleine veranderingen kunnen je algehele welzijn al veel goed doen.

Goede voornemens bedenken is niet zo moeilijk, maar je eraan houden is een heel ander verhaal. Volgens een onderzoek in een in 2021 verschenen editie van The International Journal of Environmental Research and Public Health zijn er maar weinig mensen die hun goede voornemens langer dan een maand volhouden.

Lees verder voor vier ideeën voor goede voornemens van experts én tips om je eraan te houden.